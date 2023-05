"Zieloni" w tej chwili walczą o szóstą lokatę, ale też mogą zakończyć sezon na 10. pozycji. Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcia, Szulczek bardzo pozytywnie ocenia postawę swojego zespołu w rozgrywkach.

- Bardzo szybko osiągnęliśmy cel, jakim było utrzymanie się w ekstraklasie. Jeśli zakończymy w +top 8+ w tabeli to będzie to bardzo dobry wynik. W przypadku zajęcia 10. miejsca, to będę uważał sezon za dobry. Jest zdecydowanie więcej plusów niż minusów, a mogłoby być znacznie lepiej, gdybyśmy nie stracili na wiele miesięcy Bartka Kieliby, Jakuba Kiełba czy Mateusza Kupczaka – powiedział szkoleniowiec na konferencji pasowej.

Szulczek nie ukrywa, że w Mielcu interesuje go tylko komplet punktów, dlatego nie będzie eksperymentował ze składem. Jak poinformował, wszyscy zawodnicy pozostają do jego dyspozycji.

- W ostatnich czterech meczach mieliśmy sporo zmian, praktycznie w każdym z nich wychodziliśmy w innym bloku obronnym. Chcemy tez sezon zakończyć zwycięstwem, więc będziemy raczej szukać stabilizacji w składzie i nie zamierzam eksperymentować – wyjaśnił.

Stal przed ostatnim spotkaniem wciąż nie jest pewna swojego bytu. Jeden punkt wystarczy jej do utrzymania. W przypadku porażki z Wartą, musiałby nastąpić splot nieszczęśliwych dla niej okoliczności w postaci jednoczesnych zwycięstw Wisły Płock, Śląska Wrocław i Korony Kielce, by mielczanie pożegnali się z ekstraklasą.

- Nie wydaje mi się, żeby drużyna, która ma 40 punktów spadła z ligi. Trudno sobie wyobrazić, że wszystkie trzy zespoły, które są pod Stalą, wygrają swoje mecze. My na szczęście nie musimy śledzić wyników na żywo, mamy trochę większy komfort psychiczny, ale tego komfortu nie zamierzamy przenieść na boisko. Ostatni raz wygraliśmy w kwietniu z Legią, a chcemy zakończyć sezon zwycięstwem w maju – podkreślił Szulczek.

Poznański klub poinformował w czwartek o planach przygotowań do kolejnego sezonu. Warciarze po wakacyjnej przerwie spotkają się 20 czerwca i tradycyjnie już będą trenować na obiektach w Poznaniu i Grodzisku. Rozegrają łącznie sześć sparingów, m.in. z nowym mistrzem Rumunii Farulem Konstanca prowadzonym przez Gheorghe Hagiego, a także czeskim FK Mlada Boleslav, Pogonią Szczecin i Cracovią.

JŻ, Polsat Sport