Sensacyjna wpadka Borussii Dortmund! Stracili mistrzostwo w ostatniej kolejce.

Borussia przed ostatnią kolejką miała wszystko w swoich rękach. Ekipa z Dortmund musiała wygrać u siebie z Mainz i bez względu na inne wyniki sięgnęłaby po mistrzostwo kraju. Jak się jednak okazało, goście sensacyjnie prowadzili do przerwy 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Guardiola zdradził, jak świętowano mistrzostwo

Choć w drugiej połowie gospodarze dążyli do odrobienia strat, długo nie potrafili strzelić kontaktowego trafienia. Udało im się to w 70. minucie po golu Raphaela Guerreiro. Co prawda w doliczonym czasie gry do remisu doprowadził Niklas Sule, ostatecznie trafienie defensora zapewniło BVB zaledwie jeden punkt.





Na wpadkę BVB liczył Bayern, który zmierzył się z Koln. Drużyna z Monachium szybko wyszła na prowadzenie za sprawą trafienia Kingsleya Comana. W 81. minucie do remisu doprowadził Dejan Ljubicic, zdobywając bramkę z rzutu karnego. Gdy wydawało się, że Bayern nie wykorzysta wpadki Borussii, w 89. minucie gola na 2:1 strzelił Jamal Musiala. Trafienie reprezentanta Niemiec zapewniło monachijczykom mistrzostwo kraju.

Do ostatniej kolejki ważyła się także kwestia tego, kto pożegna się z Bundesligą. Do Herthy, która spadła już wcześniej, dołączyło Schalke. W barażach o utrzymanie w niemieckiej ekstraklasie zagra natomiast Stuttgart.

BS, Polsat Sport