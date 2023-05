Do sytuacji doszło w 14. minucie. Piłkę bardzo spokojnie rozgrywali blisko własnego pola karnego zawodnicy z Bolonii. W pewnym momencie obrońcy zagrali do będącego w polu bramkowym Skorupskiego. Polak chciał szybko wyprowadzić akcję za szesnastkę. Zagrał jednak fatalne, wprost pod nogi Osimhena, który strzelił do pustej bramki.

Nigeryjski napastnik zdobył swoją 24. bramkę w tym sezonie Serie A. Jest w dobrej formie. W maju trafiał jeszcze przeciwko Udinese i Fiorentinie. Był to dla niego wyjątkowy mecz, ponieważ po raz 100. wystąpił w barwach Napoli.

Skorupski jest bramkarzem Bologna FC od 2018 roku. W tym sezonie opuścił tylko jeden mecz w Serie A.

PSZ, Polsat Sport