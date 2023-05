Premier League: Southampton – Liverpool. Relacja i wynik na żywo

Obecny sezon Premier League na długo zapamiętają kibice drużyny Southampton. Jednak nie będą to pozytywne wspomnienia, gdyż "The Saints" zakończą rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli. Tym samym, po jedenastu latach, opuszczą angielską ekstraklasę. Od dwunastu kolejek piłkarzom Southampton nie udało się wygrać żadnego spotkania, przegrywając dziewięć z nich, a trzy razy remisując. W ostatnim starciu tego sezonu ich rywalem będzie Liverpool, co nie wróży "The Saints" nic dobrego, gdyż w ostatnich pięciu meczach nie udało się im pokonać "The Reds". Czy tym razem będzie jednak inaczej?

Liverpool, co prawda jest w zupełnie innej sytuacji niż rywal, ale piłkarze "The Reds" również nie przystępują do niedzielnego meczu w szampańskich nastrojach. Remis, który zanotowali w ostatnim spotkaniu z Aston Villą przekreślił ich szanse na zakończenie rozgrywek Premier League w pierwszej czwórce. A to oznacza, że w sezonie 2023/2024 Liverpool po raz pierwszy od siedmiu lat nie zagra w Lidze Mistrzów. Na pocieszenie "The Reds" pozostanie jednak uczestnictwo w Lidze Europy.



Relacja i wynik na żywo meczu Southampton – Liverpool na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

OL, Polsat Sport