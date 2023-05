Wymiana zdań Hajty z Runjaicem. "Wszyscy zwracają mi uwagę na jedno"

Były reprezentant Polski zwrócił na problemy młodych polskich piłkarzy, którzy decydują się na zagraniczny transfer. - Wielu moich kolegów z Niemiec i Austrii przyjeżdża do Polski, aby skautować naszych młodych zawodników. Wszyscy zwracają mi uwagę na jedno - u nas intensywność treningów jest dużo, dużo niższa niż za granicą. To później powoduje problemy utalentowanych zawodników - powiedział Hajto i poprosił Runjaica o odniesienie się do tego zagadnienia.

ZOBACZ TAKŻE: Rekord Ekstraklasy pobity! Takiego wyniku nie było w XXI wieku

Niemiec przyjął zaproszenie do dyskusji. - Największe talenty są bardzo pożądane na rynku, skauci walczą o tych chłopaków z Legii, Rakowa czy Lecha. Myślę, że mamy dobry system szkolenia, choć oczywiście cały czas pracujemy nad tym, aby jeszcze go ulepszyć - zaczął Runjaic.

52-latek dodał, że w najbliższym czasie spodziewa się wypłynięcia kolejnych utalentowanych zawodników w Ekstraklasie. - Sądzę, że także w kolejnych latach będziemy mieli sporo dobrego narybku. To wszystko jest jednak proces. W Niemczech profesjonalne centra treningowe funkcjonowały już 25 lat temu. W Polsce wciąż one powstają - mamy my, ma Lech, Pogoń, Jagiellonia - kontynuował szkoleniowiec.

Na koniec Runjaic zwrócił uwagę na problem systemowy, dotyczący odpowiedniego poziomu kadr. - Potrzebni są dobrzy trenerzy na poziomie młodzieżowym. To jest problem również w Niemczech. Wszyscy chcą pracować od razu w najwyższych ligach, podczas gdy zapotrzebowanie u najmłodszych jest ogromne - podsumował trener.

Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JŻ, Polsat Sport