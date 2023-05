Rekord Ekstraklasy pobity! Takiego wyniku nie było w XXI wieku

W zakończonej w sobotę 34. kolejce piłkarskiej ekstraklasy na trybunach zasiadło 131 088 kibiców, co było najwyższą frekwencją w trakcie jednej serii gier w XXI wieku - poinformowała spółka prowadząca rozgrywki.

Najwięcej kibiców pojawiło się w sobotę na meczu Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok - 39 123. Było to spotkanie z najwyższą ligową frekwencją w całym sezonie 2022/23.

ZOBACZ TAKŻE: W Lechu czas pożegnań

Drugie pod względem obecności kibiców było starcie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, który obejrzało 24 874 widzów, a trzecie Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom - 19 590. Łącznie średnia widzów w 34. kolejce wyniosła 14 565 fanów. Pobity został także rekord frekwencyjny z 27. serii spotkań w sezonie 2016/17, gdy na meczach piłkarskiej ekstraklasy pojawiło się 113 897 osób.

"Chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim klubom i kibicom każdego z osiemnastu zespołów za wysiłek włożony w podążanie za swoją drużyną, zarówno na mecze domowe, jak i wyjazdowe. Rekord frekwencyjny w ostatniej kolejce to dowód, jak ekscytujące były to rozgrywki w sezonie 2022/23. Emocji nie brakowało do samego końca, a blisko 40 tysięcy kibiców w Poznaniu, komplety widzów w Warszawie, Szczecinie, Łodzi i Częstochowie potwierdzają jak duży potencjał tkwi w klubach PKO Bank Polski Ekstraklasy" – powiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, cytowany na oficjalnej stronie rozgrywek.

34. kolejka była siódmą w minionym już sezonie, gdy przekroczona została łączna liczba stu tysięcy kibiców na trybunach. Do tej pory najlepszą frekwencyjną serią spotkań była 11. kolejka, gdy na stadionach obecnych było 108 158 widzów. Wszystkie mecze piłkarskiej ekstraklasy zgromadziły w sumie 2 877 795 kibiców.

Nowy sezon rozgrywek ruszy 21 lipca.

K.P, PAP