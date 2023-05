Światowe gwiazdy szachów zauroczone Superbet Rapid & Blitz Poland 2023! Warszawski turniej z wielkim sukcesem!

Przypomnijmy, że w niezwykle emocjonujących zawodach rozgrywanych w Warszawie Jan-Krzysztof Duda prowadził przez cztery dni, dopiero w trakcie ostatniego, decydującego dnia rywalizacji wyprzedził go właśnie Carlsen. Norweg zgarnął czek w wysokości 40 tysięcy dolarów. Przed rokiem w warszawskim Muzeum Polin zwyciężył Duda.

– Cieszył mnie widok tak dużej liczby ludzi, którzy przychodzili oglądać nasze zmagania – ocenił były mistrz świata, który w trakcie kilku dni spędzonych w Polsce znalazł także chwile na spacery czy grę w piłkę nożną. – Warszawa jest bardzo fajna o tej potrze roku, z wielka przyjemnością po niej spacerowałem, czuć już było lato. Macie w tej chwili dużą liczbą kibiców, którzy interesują się szachami i to z pewnością może bardzo cieszyć – dodał.

Centrum Konferencyjne w Muzeum Polin każdego z pięciu turniejowych dni było wypełnione po brzegi kibicami, zagraniczne gwiazdy były pod wrażeniem dużego zainteresowania, jakie wzbudził Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. Organizację tego jednego z najsilniej w historii obsadzonych turniejów szachowych rozgrywanych w Polsce wspierają zakłady bukmacherskie Superbet.

– Jestem szczęśliwy, że takie tłumy odwiedziły turniej i przyglądały się naszej grze, to pokazuje że szachy wcale nie są oglądane tylko poprzez internet – mówi Wesley So, trzeci gracz klasyfikacji generalnej Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. – Bardzo dziękuję wszystkim polskim kibicom, którzy przyszli do nas, mnie osobiście to bardzo motywowało, starałem się przy takiej publiczności pokazać jak najlepszą dyspozycję. Najbardziej się cieszę, że było tak wiele dzieci, to przecież przyszłość naszej dyscypliny – dodaje Amerykanin, a każdego turniejowego dnia w Polin ustawiały się kolejki do wejścia na salę gier. Łącznie przez pięć turniejowych dni fanów odwiedzających zawody można liczyć w tysiącach!

Turniej rozgrywany w Warszawie miał prawdziwie gwiazdorską obsadę. Poza czołówką rankingu szachów szybkich (Magnus Carlsen, Wesley So, Jan-Krzysztof Duda, Richard Rapport, Maxim Vachier-Lagrave) grali jeszcze nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek oraz Anish Giri, Levon Aronian, Bogdan-Daniel Deac i Kirił Szewczenko.

– Do ostatniej chwili trwała fantastyczna rywalizacja, liczyła się każda sekunda, nie byliśmy niczego pewni, więc zarówno gracze, jak i kibice, byli trzymani w napięciu do samego końca turnieju – cieszy się Adam Lamentowicz, prezes polskiego oddziału spółki Superbet. – Odwiedziła nas cała masa kibiców, turniej był ekscytujący, rozgrywany we wspaniałej atmosferze, jesteśmy bardzo zadowoleni jako Fundacja Superbet i firma Superbet zakłady bukmacherskie. Tegoroczna edycja, zainteresowanie ludzi, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. To nas motywuje na przyszłość, jeszcze raz dziękujemy za odwiedzenie nas tutaj – dodaje.

W ramach całego cyklu Grand Chess Tour (z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów, w samej Warszawie w puli do wygrania było aż 175 tysięcy dolarów, a zwycięzca zgarnął 40 tysięcy) odbył się już turniej w Bukareszcie (szachy klasyczne), a po Warszawie szachiści spotkają się jeszcze w Zagrzebiu, by pod koniec roku przenieść się do Saint Louis w USA, gdzie na przełomie listopada i grudnia odbędzie się ostatni, piąty turniej.

– Jeśli jeszcze są gdzieś jakie obawy, że szachy przyciągną bardzo dużo osób, to po tym turnieju mamy dowód, że szachy aspirują do sportu, którym ludzie żyją, o którym się mówi, który chcą oglądać – zauważa arcymistrz Radosław Wojtaszek, drugi z Polaków startujących w stolicy. – Być może pomógł także sam format turnieju, czyli szachy szybkie i błyskawiczne, bo ta forma daje dużo więcej akcji niż szachy klasyczne. To była doskonała reklama naszej gry – dodaje.

Informacja prasowa