Hubert Hurkacz stoczył trudny bój w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. Polak pokonał 3:2 Davida Goffina. Teraz czeka go kolejne wyzwanie. Relacja i wynik na żywo spotkania Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor na Polsatsport.pl.

Patrząc na ranking ATP, można było się spodziewać łatwego zwycięstwa Hurkacza. Goffin zajmuje w nim bowiem dopiero 111. miejsce. 32-letni Belg w przeszłości był jednak w czołowej dziesiątce listy ATP, a na dużych turniejach wciąż potrafi eliminować faworytów - w ubiegłorocznym Wimbledonie dotarł do ćwierćfinału. Hurkacz natomiast niespełna trzy tygodnie temu szybko odpadł w turnieju w Rzymie i jego forma była niewiadomą.

26-letni wrocławianin niedzielną batalię zaczął źle, bo od razu dał się przełamać. Później jednak stratę odrobił z nawiązką i wygrał pierwszego seta. W drugiej partii szybko objął prowadzenie 3:1. Wydawało się, że kontroluje sytuację, ale tym razem to Goffin zdołał odwrócić losy seta.

W kolejnych minutach obaj tenisiści przeplatali okresy bardzo dobrej gry i słabszej. W efekcie trzeciego seta wygrał Hurkacz, ale Belg znów doprowadził do remisu.

Piąty set okazał się esencją całego meczu, w którym obaj tenisiści mieli swoje szanse, a o wygranej decydowały detale. W drugim gemie Hurkacz znalazł się opałach i musiał bronić break pointa. Wyszedł z opresji, a w piątym gemie to jemu udało się przełamać rywala.

To był kluczowy moment, bowiem Goffin powstałej wówczas straty już nie odrobił. Hurkacz solidnie serwując utrzymał przewagę i awansował do drugiej rundy.

- Obaj daliśmy z siebie wszystko i cieszę się, że to ja wygrałem. David jest doświadczonym graczem i potrafi naprawdę dobrze grać, dlatego to była taka bitwa. Pozostawałem agresywny, zdobyłem kilka ważnych punktów. Musiałem wywierać na niego presję cały czas, inaczej mógłby to wykorzystać - ocenił Hurkacz.

W drugiej rundzie Polak zagra z Tallonem Griekspoorem. Holender pokonał w niedzielę Hiszpana Pedro Martineza.

Relacja i wynik na żywo spotkania Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.

