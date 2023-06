Nicolas Szerszeń w nowym klubie! Siatkarz zostaje w PlusLidze

Nowym zawodnikiem Indykpolu AZS Olsztyn został Nicolas Szerszeń. Znany z dobrej zagrywki przyjmujący dwa ostatnie sezony grał w LUK Lublin. Mimo, że urodził się we Francji, to od kilku lat występuje w PlusLidze na Polskiej licencji.

Nicolas Szerszeń urodził się 31 grudnia 1996 roku we francuskim Poissy. Pierwsze kroki w siatkówce stawiał pod okiem swojego ojca Jacka Szerszenia – byłego siatkarza m.in. Resovii Rzeszów i Hutnika Kraków, który w 1991 roku wyjechał do Francji. Jego pierwszym klubem był podparyski Conflans Andresy Jouy VB.

W 2015 roku zdobył srebrny medal WEVZA jako reprezentant Francji. Następnie przez trzy lata występował w Lidze NCAA, w barwach Ohio State University. Dwukrotnie zdobył złoty medal rozgrywek (2016, 2017), będąc także MVP Final Six (2017). Rok później wrócił do Europy, debiutując na boiskach PlusLigi. Siatkarza mogliśmy oglądać w takich klubach jak: Asseco Resovia (2018–19 i 2020–22), MKS Ślepsk Malow Suwałki (2019–20, pierwsze miejsce w rankingu zagrywających) oraz LUK Lublin, w którym spędził dwa ostatnie dwa sezony.

Nowy sezon to czas na zmiany. Nicolas Szerszeń zmienia Lublin na stolicę Warmii i Mazur, dołączając do Indykpolu AZS Olsztyn.

– To bardzo fajne uczucie móc dołączyć do Indykpolu AZS Olsztyn! Jest tutaj bardzo dobry trener i wydaje mi się, że będziemy mieć bardzo fajną drużynę. Z niektórymi zawodnikami już wcześniej miałem okazję grać, np. z Joshua Tuanigą. Obecnie jestem w Kalifornii i już rozpocząłem pracę, aby przyjechać do Olsztyna w dobrej formie. Chcemy osiągnąć jak najlepsze cele w nowym sezonie! – powiedział siatkarz.

Najlepsze akcje Nicolasa Szerszenia w sezonie 2022/23:



Mimo, że Nicolas Szerszeń urodził się we Francji, to pochodzi on z Polskiej rodziny (Tata Jacek i Mama Magdalena). Zawodnik w wywiadach wielokrotnie wspominał, że "bardziej czuje się Polakiem niż Francuzem". 20 grudnia 2019 roku, podczas spotkania Komitetu Wykonawczego FIVB, wydano zgodę na zmianę federacji macierzystej z Francuskiej na Polską – dzięki temu w rozgrywkach PlusLigi, sportowiec występuje na polskiej licencji.

Przyjmujący, którego najmocniejszą stroną jest zagrywka 💥 Mimo, że urodził się we Francji, to od kilku lat występuje w PlusLidze na Polskiej licencji 🇵🇱 Nicolas Szerszeń został nowym zawodnikiem Indykpolu AZS Olsztyn – witamy na pokładzie! 💚💚 pic.twitter.com/L9aa1CfD0T — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) June 1, 2023

– Cieszę się, że Nicolas do nas dołącza. Mimo, że jest to młody zawodnik, to jest już bardzo doświadczony. Nasza drużyna będzie bardzo młoda, a obycie boiskowe Nicolasa, w wielu momentach będzie decydowało o obliczu spotkaniach. Charakteryzuje go bardzo mocna i regularna zagrywka – powiedział asystent trenera Indykpolu AZS Marcin Mierzejewski.

RM, Polsat Sport, indykpolazs.pl