Nieudane przywitanie z Japonią. Polscy siatkarze gorsi od gospodarzy w sparingu

Reprezentacja Polski po wyrównanym boju przegrała w meczu towarzyskim z Japonią 2:3. To starcie było przedostatnim sprawdzianem Biało-Czerwonych przed startem rywalizacji w tegorocznej Lidze Narodów.

Od początku czwartkowego spotkania Grzegorz Łomacz starał się uruchamiać wszystkie swoje opcje w ataku. Punkty dla Biało-Czerwonych skutecznymi atakami zdobywali Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk i Karol Butryn. Po asie serwisowym Mateusza Poręby Polacy wyszli na prowadzenie 7:3. Japończycy przez pierwszą część seta mieli problem ze skutecznym przyjęciem, co znacznie utrudniało im wyprowadzenie pierwszej akcji.

Sytuacja szybko jednak się zmieniła. Gospodarze głównie za sprawą dobrej gry Yukiego Ishikawy odrobili straty, a nawet wyszli na prowadzenie 12:11. W decydujące fragmenty partii obie drużyny wchodziły przy remisie 19:19. Więcej zimnej krwi w końcówce zachowali podopieczni Nikoli Grbicia. Decydujący punkt w secie zdobył zbiciem ze środka Karol Kłos (25:23).



Na starcie drugiej odsłony błysnął Mateusz Poręba, który efektownie zapunktował w bloku (4:4). Dobra postawa Butryna sprawiła, że Biało-Czerwoni zbudowali sobie minimalną przewagę (6:4). Prowadzenie ponownie jednak przechodziło z rąk do rąk. Kapitalna kontra Yujiego Nishidy spowodowała, że na tablicy wyników zrobiło się 8:7 dla Japonii.



Od tego momentu obie drużyny grały praktycznie punkt za punkt. Trzeba przyznać, że zarówno jedni, jak i drudzy, psuli rekordowo dużo zagrywek, co przekładało się na tempo gry. Japończycy wygrywali 21:19 po dobrze wyprowadzonej przez Ishikawę kontrze. Polacy odrobili straty, ale na nic się to nie zdało.Tym razem lepiej końcówkę rozegrali miejscowi i po ataku Kento Miyaury mogli cieszyć się ze zwycięstwa w drugiej odsłonie 25:23.



Dzięki skutecznej grze naszych środkowych Biało-Czerwoni w kolejnym secie prowadzili 6:5. Polacy w dalszej części seta mieli jednak problem z przebiciem się przez japoński blok, w efekcie czego przegrywali 9:11. Kiedy zatrzymany przy ataku zza linii trzeciego metra został Artur Szalpuk, przewaga Japończyków wynosiła już cztery "oczka" (12:16). Siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni nie dali sobie wyrwać prowadzenia i pewnie triumfowali w tej partii 25:18.



Podopieczni trenera Grbicia czwartą odsłonę spotkania rozpoczęli nie nagorzej. Po dwóch skutecznych akcjach Kłosa na tablicy wyników widniał rezultat 9:6 dla Polski. Japończycy nie zamierzali się poddawać i po skutecznej zagrywce Miyaury zmniejszyli straty (16:14). Biało-Czerwoni byli jednak zdeterminowani, by doprowadzić do tie-breaka i po kolejnym dobrym zbiciu Kłosa wygrali seta do 22.



Trzy pierwsze punkty w tie-breaku padły łupem siatkarzy, których opiekunem jest dobrze znany w Polsce Francuz Philippe Blain. W dalszej części seta gospodarze powiększyli prowadzenie (8:4), ale Polacy obudzili się w porę i po skutecznym bloku Poręby przegrywali już tylko 8:7. Mimo wszystko to Japonia była tego dnia zespołem minimalnie lepszym. Zawodnicy z Azji imponowali przede wszystkim grą w obronie i ostatecznie triumfowali w piątym secie 15:12, a w całym meczu 3:2.



Drugie spotkanie kontrolne z reprezentacją Japonii zaplanowane jest na piątkowy poranek. Siódmego czerwca Polacy rozpoczną natomiast zmagania w VNL.

Polska – Japonia 2:3 (25:23, 23:25, 18:25, 25:22, 12:15)