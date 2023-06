Piąty odcinek specjalny, czyli drugi przejazd próby Tantariles 20Ris, został przerwany z przyczyn bezpieczeństwa. Załogi kategorii WRC2, w tym reprezentanci ORLEN Rally Team, pokonali go jako wolny przejazd. Kolejny oes został przerwany po wypadku duetu Greensmith/Andersson, którzy poprosili o pomoc medyczną. W trybie sportowym pokonana została tylko najdłuższa w rajdzie próba Monte Lerno - Sa Conchedda, po przejechaniu której Kajetanowicz i Szczepaniak awansowali na szóstą pozycję.

- Kończymy pierwszy dzień Rajdu Sardynii. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo wymagający dzień i faktycznie tak było. To szutrowy rajd, więc teoretycznie powinno być w miarę stabilnie, natomiast było dużo zmiennej przyczepności, bardzo dużo zasadzek. To mój pierwszy start tym samochodem, nie czułem się jeszcze zbyt pewnie, zwłaszcza kiedy jechaliśmy w tak wielkim błocie. Był to też dla mnie swojego rodzaju test, bo w takich warunkach jeszcze go nie sprawdzałem. Wciąż szukamy optymalnych ustawień, ale jesteśmy dobrze nastawieni na jutrzejszą walkę. Konkurencja jest bardzo mocna, blisko 40 załóg, a my po pierwszym dniu rywalizacji jesteśmy na szóstym miejscu. Myślę, że to dobre rozpoczęcie tego rajdu - komentował Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Na sobotni etap organizator zaplanował osiem odcinków specjalnych. Będą to cztery dwukrotnie pokonywane próby: OS 8/12 Coiluna - Loelle (16,28 km), OS 9/13 Su Filigosu (19,57 km), OS 10/14 Erula - Tula (21,92 km) oraz OS 11/15 Tempio Pausania (9,04 km).

