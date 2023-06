Mistrz świata wraca do rywalizacji. Wystartuje w Szwajcarii

Jak poinformowała jego grupa Soudal-Quick Step kolarz jest już zdrowy i wznowił przygotowania do kolejnych startów w sezonie.

- Start w Szwajcarii to idealny początek. Pracuję nad powrotem do pełnej dyspozycji, co po przerwie nie jest łatwe - napisał Belg w oświadczeniu grupy.

Po wyścigu w Szwajcarii Evenepoel wystartuje w mistrzostwach Belgii. Później pojedzie na ponad dwa tygodnie do Val di Fassa we Włoszech, gdzie będzie się przygotowywał do obrony tytułu w mistrzostwach świata w Glasgow, zaplanowanych na początek sierpnia.

- Konieczność rezygnacji z dalszej jazdy w Giro była z pewnością jednym z najtrudniejszych momentów w karierze - przyznał 23-letni Flamandczyk. - To było brutalne zakończenie sześciu miesięcy przygotowań, oby już nigdy taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości - dodał.

Nadal oficjalnie nie wiadomo, czy Evenepoel rzeczywiście nie wystartuje w tegorocznym Tour de France. Impreza rozpoczyna się 1 lipca, w tym czasie zawodnik ma trenować we Włoszech. O tym, że rezygnuje ze startu w "Wielkiej Pętli" poinformował w połowie maja Patrick Lefevere, szef ekipy Soudal-Quick Step.

- Nie będziemy zmieniać jego programu startów, to nie byłoby zbyt mądre - powiedział wtedy Lefevere przed kamerami telewizji belgijskiej RTBF. Później jednak pojawiły się plotki, że być może te plany ulegną zmianie.

Evenepoel planuje bronić tytułu w mistrzostwach świata w Glasgow, w tym roku przesuniętych już na pierwszą połowę sierpnia. Co do startu na przełomie sierpnia i września we Vuelta a Espana, w którym Belg również miał bronić tytułu, Lefevere zaznaczył, że obecnie jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić.

MC, PAP