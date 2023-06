Górnik Łęczna to jedna z kilku drużyn, które w 34. kolejce grają o tzw. "pietruszkę". Zespół prowadzony przez Ireneusza Mamrota nie ma już szans na awans do Ekstraklasy, a do tego ma bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. W poprzedniej kolejce zremisował 1:1 z Chrobrym w Głogowie.

Klub z Łęcznej może jednak rozdać karty w walce o najwyższą klasę rozgrywkową. W ostatniej serii sezonu zasadniczego Górnik podejmie bowiem Wisłę Kraków, która wciąż ma szansę na bezpośredni awans. Krakowianie potrzebują zwycięstwa na trudnym terenie, a do tego muszą liczyć na korzystne wyniki w trzech innych meczach. Bardzo prawdopodobne w przypadku Białej Gwiazdy są w związku z tym baraże, które zostaną rozegrane w dniach 6-11 czerwca.

Sytuacja Wisły w tabeli mogła być zgoła odmienna, gdyby nie porażka w 33. kolejce z Zagłębiem Sosnowiec. - Jesteśmy rozczarowani, uciekła nam wielka szansa - mówił po meczu kapitan Wisły Igor Łasicki. W jakich nastrojach Wiślacy będą po meczu w Łęcznej?

Relacja i wynik na żywo z meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Transmisja w Polsacie Sport Premium 3, a także w ramach Multiligi w Polsacie Sport.

psl, Polsat Sport