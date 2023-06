To był koszmarny finisz rozgrywek w wykonaniu Siarki. Ekipa z Tarnobrzega nie odniosła zwycięstwa w żadnym z pięciu ostatnich spotkań, co przekreśliło ich szanse na utrzymanie w II lidze. Celem podkarpackiej drużyny w ostatniej kolejce będzie już zatem walka o to, aby nie zakończyć rozgrywek na samym dnie tabeli. Ostatnich w stawce Grabarnia Kraków ma na swoim punkt mniej od Siarki.

Śląsk II również nie może zaliczyć paru poprzednich tygodni do udanych. Jedno zwycięstwo w siedmiu ostatnich kolejkach to zdecydowanie za mało, aby myśleć o utrzymaniu w lidze. Wrocławianie plasują się przed ostatnią serią gier na 16. pozycji i mają stratę czterech "oczek" do piętnastego Zagłębia II Lubin.

Relacja i wynik na żywo meczu Siarka Tarnobrzeg - Śląsk II Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HS, Polsat Sport