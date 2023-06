Kierowca Formuły 1 ukarany za blokowanie rywali

Zespół Alpine nie będzie odwoływał się od decyzji sędziów, którzy za blokowanie rywali podczas walki o pole position przed Grand Prix Hiszpanii nałożyli na Francuza Pierre Gasly'ego karę przesunięcia na starcie do wyścigu aż o sześć pozycji.

W tej sytuacji Gasly, który wywalczył w sobotę czwarte miejsce startowe ruszy do niedzielnego wyścigu z dziesiątej pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Roman Kołtoń o sprawie Szymona Marciniaka: Oskarżenie o rasizm jest mordercze

Oba incydenty miały miejsce podczas Q1. Podczas pierwszego Gasly blokował Carlosa Sainza Jr. z Ferrari. Francuz nie ustąpił miejsca będącemu na szybkim okrążeniu Hiszpanowi i ten nie mógł poprawić swojego czasu. Sędziowie uznali, że Gasly mógł bardziej zjechać na pobocze lub w prawo na wyjściu z zakrętu.

W drugim przypadku Gasly blokował obrońcę tytułu Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. W tym przypadku winę przypisano zespołowi Alpine, który nie uprzedził swojego kierowcy o zbliżającym się do niego szybkim rywalu. Informowano tylko, że kierowcy za nim są na okrążeniu wyjazdowym a nie pomiarowym.

- Zrobiłem wszystko, co mogłem. Oczywiście nie było to zamierzone, musimy dokładnie przeanalizować, co się stało - przyznał Gasly.

W sobotę na torze Montmelo koło Barcelony kwalifikacje wygrał Verstappen. Wyprzedził Sainza i Brytyjczyka Lando Norrisa (McLaren). Czwarte miejsce zajął wtedy Gasly, a piąte siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 15.

K.P, PAP