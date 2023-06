Amerykanki i Serbowie ze złotymi medalami MŚ w koszykówce 3x3

Polki, które w grupie nie wygrały żadnego meczu zostały sklasyfikowane na 19. pozycji. Był to ich trzeci start w MŚ. Przed rokiem w Antwerpii biało-czerwone dotarły do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce przegrały z Litwinkami (16:19) i były wówczas siódme. Natomiast w debiucie w 2016 r. zajęły 13. lokatę.

ZOBACZ TAKŻE: Polki bez zwycięstwa w grupie odpadły z mistrzostw świata koszykarek 3x3

Finały w Wiedniu były niezwykle zacięte, szczególnych emocji dostarczył ten męski, bo Amerykanki miały wyraźniejszą przewagę na Francuzkami przez większą część meczu. Koszykarki USA po raz trzeci zdobyły złoto, ale tym razem po dłuższej przerwie (były mistrzyniami w pierwszej i drugiej edycji - 2012 i 2014).

Amerykanie mający w składzie m.in. znanego z występów w NBA Jimmera Fredette oraz byłego zawodnika Miasta Szkło Krosno Kareema Maddoxa (w polskiej ekstraklasie grał w sezonie 2016/17, jest mistrzem świata 3x3 z 2018 i 2019 r.) mieli przewagę na początku spotkania i prowadzili w 6. minucie 19:15 po trzech punktach rzuconych przez Fredette'a. Końcówka finału należała do doświadczonych Serbów. Decydujące o wywalczeniu mistrzostwa punkty zdobył Mihailo Vasic po podaniu Marko Brankovica, gdy zegar wskazywał jeszcze 3 minuty i siedem sekund do końca meczu (gra się 10 minut lub do zdobycia 21 pkt).

Serbia zdobyła sześć złotych medali w ośmiu edycjach MŚ, a Dejan Majstorovic jest jedynym koszykarzem, który ma w dorobku właśnie sześć krążków z najcenniejszego kruszcu.

MVP turnieju w Wiedniu został wybrany jego kolega Strahinja Stojacic, numer jeden światowego rankingu FIBA koszykarzy 3x3 (numerem dwa jest Brankovic, a trzecie miejsce zajmuje Majstorovic). Obok Stojacica w pierwszej trójce MŚ znaleźli się: Fredette i Łotysz Nauris Miezis, który poprowadził swój zespół do brązowego medalu po wygranej z Brazylią 22:12.

Najlepszą wśród zawodniczek (MVP) została uznana Amerykanka Cameron Brink, a obok niej wyróżniono Francuzkę Laetitię Guapo i Australijkę Marenę Whittle, która z reprezentacją z antypodów wywalczyła brąz po zwycięstwie nad Chinami 21:20.

Mistrzowskie zespoły koszykarek USA i koszykarzy Serbii zapewniły sobie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Paryżu (wystąpi po osiem zespołów kobiet i mężczyzn).

W Wiedniu Polacy grali po raz siódmy w MŚ i tak jak przed rokiem zajęli siódme miejsce. Wcześniej plasowali się w "czwórce" - w 2019 roku polska drużyna wywalczyła brąz, a rok wcześniej zajęła czwarte miejsce. Brązowy medal przywiozła także z mistrzostw Europy w 2021 roku.

Obydwie reprezentacje Polski za kilka dni czekają eliminacje mistrzostw Europy 3x3 w Bratysławie. Polki wystąpią w grupie A i zagrają z ekipami Austrii, Grecji, Słowacji i Portugalii, a Polacy w grupie C i zmierzą się ze Słowacją oraz Portugalią. Mistrzostwa Starego Kontynentu odbędą się we wrześniu w Jerozolimie.

MC, PAP