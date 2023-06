Były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy ma nową pracę! Poprowadzi zdobywcę europejskiego pucharu

Daniel Castellani to postać bardzo dobrze znana wśród kibiców. W latach 2006–09 trenował PGE Skrę Bełchatów i doprowadził ją do trzech tytułów mistrza Polski. Po tych sukcesach został selekcjonerem reprezentacji Polski i wywalczył z drużyną mistrzostwo Europy 2009. Był to pierwszy i jedyny do tej pory złoty medal kadry siatkarzy w czempionacie Starego Kontynentu. Argentyński szkoleniowiec musiał jednak odejść po nieudanym występie w mistrzostwach świata 2010. W późniejszych latach prowadził jeszcze dwie polskie drużyny: ZAKSA Kędzierzyn Koźle (2012–13) oraz Indykpol AZS Olsztyn (2020–21).

Zobacz także: Nowy klub byłego trenera Asseco Resovii! Już zakontraktowali znanego siatkarza

W maju 2021 roku rozwiązał umowę z olsztyńskim klubem i przeniósł się do Fenerbahce. W klubie ze Stambułu pracował do stycznia 2023 roku. Odszedł z powodu problemów zdrowotnych, ale także by móc skupić się na pracy z reprezentacją Argentyny siatkarek, której selekcjonerem został oficjalnie na początku roku.



Trenerzy, którzy wywalczyli mistrzostwo PlusLigi. Czy pamiętasz wszystkich? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Jak się okazało, 62-letni trener postanowił jednak nie rezygnować z dodatkowych wyzwań. Został oficjalnie ogłoszony trenerem Olympiakosu. Zastąpił na tym stanowisku Alberto Giulianiego, który sięgnął z drużyną po Puchar Challenge. Włoch po sezonie przeniósł się do bułgarskiego klubu Hebyr Pazardżik, a jego miejsce zajmie właśnie Castellani.





– Witam wszystkich, bardzo się cieszę, że zostałem członkiem rodziny Olympiakosu, ogromnego klubu. Olympiakos ma niesamowitych fanów, to dla mnie zaszczyt i wielkie wyzwanie! Kiedy klub skontaktował się ze mną i zobaczyłem ich ambicje, bardzo dobry zespół, który stworzyli i ich historię, od razu wiedziałem, że będzie to dla mnie duża motywacja. Dlatego powiedziałem: chcę tam być! Będziemy ciężko pracować, aby pozostać konkurencyjnymi i walczyć o jeszcze więcej trofeów. Za chwilę będziemy razem – powiedział Castellani, cytowany przez stronę klubową.

RM, Polsat Sport