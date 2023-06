Ćwierćfinalistka Rolanda Garrosa po tym pytaniu wybuchła śmiechem. "Mówisz poważnie?"

Zajmująca odległe miejsce w światowym rankingu Anastazja Pawluczenkowa nie liczy, że mimo dobrego występu we French Open, gdzie w niedzielę awansowała do ćwierćfinału, otrzyma "dziką kartę" na występ w Wimbledonie. - Sezonu na trawie w tym roku mieć raczej nie będę - zaznaczyła rosyjska tenisistka.

Prawie 32-letnia Pawluczenkowa, finalistka zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa sprzed dwóch lat, straciła niemal cały poprzedni sezon z powodu kontuzji, co spowodowało znaczący spadek w klasyfikacji tenisistek. W tym roku pochodząca z Samary, ale mieszkająca na stałe w Dubaju, zawodniczka mozolnie odrabia rankingowe straty, jednak nie wiadomo, czy to wystarczy, by w Londynie załapać się choćby do kwalifikacji.

Na "dziką kartę" od organizatorów najbardziej prestiżowego turnieju na trawie Pawluczenkowa nie liczy. Zapytana o tę kwestię po zwycięskim meczu z Belgijką Elise Mertens 3:6, 7:6 (7-3), 6:3, najpierw wybuchła śmiechem.

- Mówisz poważnie? Myślisz, że po sytuacji z zeszłego roku dadzą mi "dziką kartę"?! - powiedziała.

Nawiązała do poprzedniej edycji Wimbledonu, którego organizatorzy jako jedyni w Wielkim Szlemie nie dopuścili do występu tenisistów z Rosji i Białorusi, co było skutkiem agresji tych krajów na Ukrainę w lutym 2022. W odpowiedzi organizacje WTA i ATP nie przyznały punktów rankingowych za wyniki osiągnięte w stolicy Wielkiej Brytanii. W tym roku zakaz dla zawodników z obu krajów-agresorów został zniesiony.

- Wygląda na to, że sezonu w tym roku na trawie mogę w ogóle nie mieć - podsumowała była 11. rakieta globu, która dzięki dotarciu do ćwierćfinału w Paryżu przesunie się w okolice 110. miejsca na liście WTA, a kolejny awans we French Open oznaczałby nawet lokatę w szóstej dziesiątce rankingu.

O półfinał Pawluczenkowa powalczy z Czeszką Karoliną Muchovą, która w 1/8 finału wygrała z Rosjanką Jelina Awanesjan 6:4, 6:3.

AA, PAP