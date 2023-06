FEN 48: Były kontrowersje, będzie głośny rewanż!

Bartosz Szewczyk (5-2-1, 3 KO, 1 SUB) podejmie Łukasza Klingera (11-6-1, 4 KO, 5 SUB) podczas gali FEN 48, która 26 sierpnia odbędzie się w Mrągowie. Będzie to rewanżowe starcie za pojedynek, który podczas gali w Pile zakończył się remisem.