Ogromna szansa przed polskim zawodnikiem! Jest o krok od UFC

Mistrz organizacji FEN w kategorii półciężkiej stanie przed szansą wywalczenia kontraktu z UFC. Bartosz Szewczyk (8-2-1, 6 KO, 1 Sub) wystąpi w zbliżającej się edycji Dana White's Contender Series, a zatem programu, w którym można zapracować na angaż w największej organizacji MMA na świecie. W przeszłości w ten sposób do UFC dostało się już kilku reprezentantów Polski.

Informację o sportowych planach Szewczyka przekazał prezes FEN Jakub Borowicz. Jak zaznaczył, 26-latek miał zapis w kontrakcie, który umożliwiał mu udział w DWCS.

- Po trzech stoczonych walkach w organizacji podpisaliśmy bardzo długi kontrakt z gwarancją regularnych startów i furtką na duże walki w UFC/DWCS. Decydująca była wielka ambicja Bartka by bić się często, tylko z mocnymi rywalami i o jak największą stawkę - czytamy we wpisie.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie wyróżnienie Jędrzejczyk! Pierwsza Polka w Galerii Sław UFC

Bartosz Szewczyk wystąpi w Dana White Contender Series. Mistrz FEN w kategorii półciężkiej nie przystąpi zatem do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa, do której miało dojść w sierpniu tego roku.



Od lutego 2021 roku:



✅debiut w FEN

📈8-2-1

🏆pas mistrzowski FEN

🥊jedna walka… pic.twitter.com/pVSGycmTLx — Jakub Borowicz (@BorowiczJakub) June 29, 2024

Zawodową karierę Szewczyk rozpoczął w lutym 2021 roku na gali FEN 32. Łącznie do tej pory stoczył 11 pojedynków, z czego 10 w FEN. Na swoim koncie ma osiem zwycięstw, dwie porażki i jeden remis. W ostatniej walce znokautował w trzeciej rundzie Marcina Łazarza i sięgnął po pas mistrza FEN w kategorii półciężkiej. 26-latek może obecnie pochwalić się serią czterech starć bez porażki.

Dana White's Contender Series to coroczny program, który ma na celu wyłonić kandydatów do angażu w UFC. Zawodnicy i zawodniczki muszą nie tylko wygrać swoje pojedynki, ale również zawalczyć na tyle widowiskowo, żeby przekonać do siebie Danę White'a, czyli prezydenta amerykańskiej organizacji. Nie każdy zwycięzca otrzymuje kontrakt. Do tej pory tą drogą do UFC dostali się m.in. Łukasz Brzeski i Mateusz Rębecki. Warto wspomnieć, że ten drugi, podobnie jak Szewczyk, był mistrzem FEN, tyle że w kategorii lekkiej.

Na razie nie wiadomo, kto będzie rywalem Szewczyka. Prezes FEN na platformie X zasugerował jednak, że przeciwnik 26-latka będzie pochodził z Kazachstanu.