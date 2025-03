Mariusz Pudzianowski powraca! Oficjalnie potwierdzono walkę

Starcie to było planowane od dawna, natomiast zawsze coś stawało na drodze, by taki pojedynek zorganizować. Już w ubiegłym roku Eddie Hall ujawnił, że podpisał kontrakt na walkę z Pudzianowskim, która miała odbyć się początkiem bieżącego roku.

Finalnie, na potwierdzenie tego zestawienia fani musieli poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że było warto. Dla Pudzianowskiego (17-9, 1 NC, 9 KO, 3 SUB) będzie to powrót do klatki po ponad 9 miesiącach, kiedy to na gali KSW 83: Colosseum II przegrał przez nokaut z Arturem Szpilką.

Hall nie stoczył jeszcze zawodowego pojedynku w formule MMA, ale Brytyjczyk z różnymi wynikami próbował swoich sil w innych formułach, jak boks czy walka na gole pięści.

Gala KSW 105 odbędzie się 26 kwietnia w gliwickiej Arenie.