Do spotkania doszło w poniedziałek wczesnym popołudniem w posiadłości prezydenta "Dumy Katalonii". Żurnaliści na Półwyspie Iberyjskim donoszą, że klub z Camp Nou dogaduje szczegóły umowy z Messim i przedstawia mu plan sprowadzenia go z powrotem do Barcelony. Przypomnijmy bowiem, że mistrz świata odszedł z "Blaugrany" dwa lata temu ze względu na problemy finansowe klubu.

Sytuacja finansowa Barcelony nadal jest daleka od ideału, ale Laporta i jego "dźwignie" finansowe mają pozwolić na znalezienie funduszy dla Messiego. Według doniesień mediów, kluczowe dla jego transferu będą najbliższe dni i godziny. Podobno Messi sam pragnie wrócić do Barcelony, co może jedynie przyspieszyć spektakularny come back.

💣💣EXCLUSIVA💣💣



Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

"Spotkanie w domu Joana Laporty prezydenta Barcelony z Jorgem Messim w celu negocjacji możliwego powrotu argentyńskiego piłkarza" - napisał na Twitterze hiszpański dziennikarz Toni Juanmarti, umieszczając nagranie.

Messi ostatnie dwa lata spędził w Paris Saint-Germain, ale w stolicy Francji nie czuł się szczęśliwie i postanowił zmienić środowisko. Dotychczas argentyński gwiazdor był łączony z przenosinami poza Europę. Mówiło się o Arabii Saudyjskiej oraz Stanach Zjednoczonych.

Messi w barwach FC Barcelona zagrał 778 meczów, w których zdobył 672 bramki i zaliczył 303 asysty. W katalońskim klubie dziesięć razy wygrywał mistrzostwo Hiszpanii, a także cztery razy Ligę Mistrzów.