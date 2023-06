Oficjalnie! Wyjaśniło się, gdzie zagra gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski

Prosecco DOC Imoco Volley przekazało pierwsze informacje dotyczące składu drużyny w sezonie 2023/24. Ogłoszono, że w klubie pozostaną Monica De Gennaro oraz Joanna Wołosz. Dla rozgrywającej reprezentacji Polski będzie to już siódmy sezon w tej drużynie.

Joanna Wołosz trafiła do Imoco Volley Conegliano w 2017 roku z Chemika Police. Nie był to jej pierwszy włoski klub – w latach 2013–15 reprezentowała barwy Unendo Yamamay Busto Arsizio.

W klubie z Conegliano polska siatkarka stała się jedną z najbardziej utytułowanych zagranicznych zawodniczek w historii włoskiej siatkówki. Pięciokrotnie zdobyła mistrzostwo Italii (2018, 2019, 2021, 2022, 2023), cztery razy sięgnęła po krajowy Puchar, a pięć razy po Superpuchar. Triumfowała też w Lidze Mistrzyń (2021) oraz dwukrotnie w Klubowych Mistrzostwach Świata (2019, 2022). Pełni rolę kapitana drużyny.

– Bardzo się cieszę, że mogę zostać w Conegliano na mój siódmy sezon, bo noszenie tej koszulki to zawsze zaszczyt i radość. Klub w każdym sezonie mierzy wysoko, a ja lubię ambitne wyzwania, więc bardzo łatwo było mi zdecydować się na pozostanie, nigdy nie myślałem o innych rozwiązaniach. To jest mój dom, Prosecco DOC Imoco to mój zespół i chcę kontynuować pisanie ważnych stron w historii tego klubu z moimi koleżankami z drużyny – powiedziała Wołosz, cytowana przez stronę klubu.





W klubie pozostanie również Monica De Gennaro. Doświadczona libero gra dla Imoco Volley Conegliano od 2013 roku.

RM, Polsat Sport