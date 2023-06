Wisła Płock szykuje się na sezon w Fortuna 1 Lidze. Rozmawia ze sponsorem

Takiego bałaganu, dezinformacji i spekulacji dawno w Wiśle Płock nie było. Powoli pojawiają się oficjalne komunikaty, ale nie wiadomo, kiedy zapadnie najważniejsza decyzja, czyli kto od początku sezonu 2023/24 będzie kierował klubem.

ZOBACZ TAKŻE: Polka wyróżniona przez UEFA! To był jej sezon

W pierwszej kolejności właściciel Wisły Płock, czyli prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski poinformował, że odwołuje z funkcji dyrektora sportowego klubu Pawła Magdonia i prezesa klubu Tomasza Marca.

Ta druga dymisja będzie ważna dopiero wtedy, gdy Rada Nadzorcza klubu ją zaakceptuje. W ubiegłym tygodniu, pierwszym po spadku, nie udało się zebrać członkom Rady, a nie może to być spotkanie zdalne. Kiedy Rada zaakceptuje odejście Tomasza Marca, nie wiadomo.

To oznacza, że Marzec nie opuścił swojego gabinetu. Rzecznik prasowy Wisły Płock Michał Łada wyjaśnia: „Jest bardzo dużo rzeczy do realizacji: przygotowania do nowego sezonu, otwarcie stadionu, rozmowy ze sponsorami i partnerami, kończące się kontrakty zawodników czy umowy pracowników. Klub musi dalej działać, dlatego potrzeba jak najszybszych decyzji i działań”.

Najważniejsza sprawa to rozmowy z PKN Orlen, sponsorem strategicznym Wisły Płock. W umowie, która obowiązywała od awansu „nafciarzy” do ekstraklasy był zapis, że największa polska firma sponsoruje klub w najwyższej klasie rozgrywkowej. Umowa nie przewidywała spadku do 1. ligi.

Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek. „Na rozmowy z dyrektorem wykonawczym ds. sponsoringu Agatą Pniewską do siedziby PKN w Warszawie, pojechaliśmy w składzie: prezes Tomasz Marzec, dyrektor sponsoringu Anna Modzelewska i ja” - wyjaśnił Łada, ale o szczegółach nie mógł rozmawiać.

Wydłuża się lista zawodników, którzy w następnym sezonie nie będą reprezentować barw Wisły Płock. Do Piotra Tomasika, który od razu po spadku poinformował, że nie przedłuży kończącego się 30 czerwca 2023 roku kontraktu, dołączył wypożyczony Bartosz Śpiączka. Płocki klub nie skorzystał z prawa do jego wykupu. Dłużej nie zostanie w Wiśle Martin Hasek, który miał być ważnym ogniwem drużyny, ale najpierw nie można go było zgłosić do gry w ekstraklasie przez ponad miesiąc, a potem zagrał jedynie 12 minut.

W poniedziałek do kibiców dotarła wiadomość, że za porozumieniem stron rozwiązany został kontrakt z ofensywnym pomocnikiem, Rafałem Wolskim, który rozegrał znakomitą rundę jesienną. Klub ogłosił, że Wolski będzie piłkarzem Wisły do 30 czerwca 2025 roku.

Najprawdopodobniej nie przedłużą umowy z klubem Damian Warchoł i Tomasz Walczak. Obaj związani są z Wisłą tylko do końca tego sezonu. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie ostatecznie Jakub Rzeźniczak, który podpisał kontrakt na kolejny sezon w Wiśle, ale decyzja nie została ogłoszona.

Kibice denerwują się, że nie wiadomo, kto poprowadzi klub w 1. lidze. Lista kandydatów jest krótka. Nieoficjalnie spekuluje się, że Paweł Tomczyk, do niedawna związany z Motorem Lublin, zostanie dyrektorem sportowym, a Piotr Szor – prezesem. Ale to tylko spekulacje.

Marek Saganowski, który ma poprowadzić drużynę w 1. lidze zdecydował, że okres przygotowawczy do nowego sezonu ma się rozpocząć 19 czerwca.

JŻ, PAP