Kosztowny koszmar Wisły! Królewski podał rachunek, Żurawski punktuje!

Pomysłodawca barażów w polskiej piłce Zbigniew Boniek podkreślał, że mecz o awans do Ekstraklasy, to batalia o największe pieniądze w polskiej piłce. Faktycznie, w żadnym innym krajowym meczu nie leży na stole od kilkunastu do 20 mln złotych. Będącej w finansowej potrzebie Wiśle te pieniądze przeszły koło nosa. Jest też druga strona medalu. Sportowo krakowianie ponieśli klęskę, ulegając zasłużenie małemu, skromnemu klubowi z Niepołomic.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Puszczy zaskoczył. Jego ekipę zmotywowała... konferencja Wisły. "Trzeba uważać, co się mówi"

Organizacyjnie jednak Wisła odniosła wielki sukces. W dniu powszednim, w szczycie wielkomiejskich korków przyciągnęła na trybuny 24 tys. kibiców, bijąc rekord frekwencji Fortuna 1 Ligi. Fanów byłoby nawet około 30 tys., gdyby nie fakt, że jedna z trybun została wyłączona pod budowę sceny na potrzeby Igrzysk Europejskich. Tysiące kibiców to jest największy kapitał Wisły Kraków.

Jarosław Królewski ujawnił bolesny rachunek braku awansu

- Nie jest tajemnicą, że 1 Liga kosztuje nas więcej niż Ekstraklasa, więc przed nami spore wymagania finansowe. Dziura w przypadku 1 Ligi jest trzy-cztery razy większa niż w wypadku gry w Ekstraklasie. Jestem precyzyjną osobą, więc modele przygotowałem wcześniej. Wiedzieliśmy, jak wyglądałby nasz budżet w Ekstraklasie, ale wiemy też, jak będzie wyglądał w 1 Lidze. Aby nasz klub dobrze funkcjonował, musimy zgromadzić około 25 mln zł. W Ekstraklasie wynosiłby on pomiędzy 35 a 45 mln zł, związane jest to z prawami telewizyjnymi i sponsorami. Klubu nie warto budować na bazie rewolucji. Jest wiele rzeczy dobrych w ostatnim półroczu – powiedział po porażce z Puszczą prezes i większościowy akcjonariusz Wisły Jarosław Królewski.