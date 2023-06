Oto nowy trener Messiego? Miał z nim napięte relacje!

Chodzi o Gerardo "Tatę" Martino, który według argentyńskich mediów ma zostać nowym szkoleniowcem Interu Miami. Kilka dni temu właściciel klubu David Beckham zwolnił z posady trenera Phila Neville'a. Było to spowodowane fatalna formą zespołu, który po czterech porażkach z rzędu zajmował ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej MLS.



W środę pojawiły się informacje o tym, że Messi ani nie wróci do Barcelony, ani nie trafi do Arabii Saudyjskiej. Mistrz świata z 2022 roku miał wybrać transfer do Interu Miami. Kilka godzin później argentyńskie media stwierdziły, że następca jest już znany. To były szkoleniowiec... Barcelony oraz reprezentacji "Albiceleste". Martino pracował już z Messim. Media informowały o niekoniecznie dobrych relacjach między nimi.

O relacjach piłkarza z trenerem i ich pozycji w klubie dużo mówi anegdota przytoczona przez Andoniego Zubizarretę, byłego bramkarza, a wtedy dyrektora sportowego, na łamach "El Pais" w 2020 roku: "Kiedy Martino był w Barcelonie, powiedział do Leo: "wiem, że jeśli zadzwonisz do prezesa, to mnie wyrzuci. Ale nie musisz sprawiać, żebym odczuwał to każdego dnia".

To właśnie za kadencji Martino, Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny, którą wznowił, kiedy selekcjonerem został Edgardo Bauza.



Transakcja ma zostać dopięta już niedługo.

Martino ostatnio pracował w reprezentacji Meksyku. Wcześniej prowadził też m.in. Atlantę United.

(🌕) Gerard Tata Martino is very close to be a new coach of Inter Miami. @arielsenosiain @gastonedul 🚨🇦🇷🇺🇸 pic.twitter.com/dMlGJYfg27 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 7, 2023

jb, Polsat Sport