Świątek nie miała sobie równych na drodze do najlepszej czwórki tegorocznego turnieju. O jej sile przekonały się Cristina Bucsa, Claire Liu, Xinyu Wang, Łesia Curenko oraz Coco Gauff. Z ośmiu pełnych setów, Świątek cztery z nich wygrała do zera! Do tej pory nie przegrała nawet partii.



Jej przeciwniczka sprawiła za to niespodziankę w ćwierćfinale, pokonując wyżej rozstawioną Ons Jabeur. Brazylijka przegrała pierwszego seta, ale następnie triumfowała w tie-breaku, a następnie wygrała decydującą partię 6:1. Wcześniej ograła Sarę Sorribes Tormo, Jekatierinę Aleksandrową, Dianę Shnaider oraz Tatjaną Marię. Prócz tego ostatniego spotkania, wszystkie kończyły się w trzech setach.

Będzie to drugie starcie obu zawodniczek. Co ciekawe, to Brazylijka ma na koncie jedyną wygraną. W 2022 roku wygrała w trzeciej rundzie turnieju WTA w Toronto (6:4, 3:6, 7:5).

Roland Garros: Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia odbędzie się w czwartek 8 czerwca. Spotkanie zostanie rozegrane zaraz po zakończeniu pierwszego półfinału Roland Garros, w którym Karolina Muchowa zmierzy się z Aryną Sabalenką. Początek tego meczu o 15:00.

jb, Polsat Sport