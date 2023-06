Tomasz Majewski szefem misji olimpijskiej na Paryż

Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski został wybrany przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na szefa misji olimpijskiej w Paryżu. – To dla mnie wyjątkowa rola i nowa odpowiedzialność, ale zrobię wszystko co w mojej mocy by nasi sportowcy podczas igrzysk czuli się komfortowo – podkreśla Majewski.