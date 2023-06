Arkadiusz Milik nie może być w pełni zadowolony ze swojego okresu gry w Juventusie, do którego przez cały sezon był wypożyczony z Olympique Marsylia. W 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach polski napastnik zdobył dla "Starej Damy" dziewięć bramek. Włodarze klubu z Turynu nie wykupią jednak piłkarza z Marsylii, a i działacze Olympique nie widzą dla Milika miejsce w zespole. Jak podaje "Corriere dello Sport", największe zainteresowanie Milikiem wykazuje Lazio, które chce zapłacić za snajpera 9 milionów euro.

Do Milika w Rzymie dołączyć może Zieliński, którego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku. Osobą, która łączy obu reprezentantów Polski, jest szkoleniowiec Lazio Maurizio Sarri. Polacy pracowali z nim właśnie w Neapolu, a teraz 64-letni szkoleniowiec chciałby z powrotem mieć ich pod swoimi skrzydłami. Zieliński w kampanii 2022/2023 rozegrał dla świeżo upieczonych mistrzów kraju aż 48 spotkań, w których dołożył do dorobku zespołu siedem bramek i jedenaście asyst. Mimo udanego sezonu, we włoskich mediach nie brakuje głosów, że czas polskiego pomocnika w stolicy Kampanii dobiega końca.