Siatkarka reprezentacji Polski zmieniła klub! W poprzednim sezonie pobiła swój rekord

Joanna Pacak w przyszłym sezonie będzie grała w drużynie BKS Bostik Bielsko-Biała. Środkowa, która występowała ostatnio w #VolleyWrocław, została powołana do reprezentacji Polski na Ligę Narodów.

Joanna Pacak swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiała w MKS Neptun Końskie. Później trafiła do SMS PZPS Sosnowiec i młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą w wieku kadetki zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Europy Wschodniej EEVZA. W sezonie 2014/15 jako juniorka była już zawodniczką Grot Budowlanych Łódź, z którym zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski juniorek. Kolejne trzy sezony spędziła w Legionovii Legionowo, by w 2020 roku przenieść się do ŁKS Commercecon Łódź.





Z łódzkim klubem zdobyła trzy brązowe medale mistrzostw Polski (2020, 2021, 2022). W ostatnim sezonie była wyróżniającą się zawodniczką #VolleyWrocław. W sezonie 2022/23 zdobyła w sumie 232 punkty – 151 atakiem, 11 zagrywką i aż 70 blokiem. Uplasowała się na 5. miejscu najlepszych blokujących ligi.

Co ciekawe w tym sezonie pobiła swój rekord zdobytych punktów w meczu Tauron Ligi. Wywalczyła 25 oczek w spotkaniu z OnlyBio Pałacem Bydgoszcz. W swej dotychczasowej karierze zagrała już sześć sezonów w ekstraklasie, rozegrała 163 mecze, w których zdobyła 729 punktów.





Swoją dobrą postawą na boisku zasłużyła na powołanie do reprezentacji Polski. Choć w 2015 roku grała już w kadrze B podczas Ligi Europejskiej, to w tym roku zaliczyła swój debiut w pierwszej reprezentacji Polski.

RM, Polsat Sport, bkssa.pl