Świątek zwróciła się do kibiców. Inaczej niż zwykle!

Iga Świątek po raz trzeci w karierze zagra w finale wielkoszlemowego French Open. W półfinale Polka pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:2, 7:6 (9-7). Po zakończeniu spotkania - jak ma to w zwyczaju - podeszła do obiektywu kamery i napisała kilka słów w stronę kibiców. Tym razem zrobiła to jednak inaczej niż zwykle.