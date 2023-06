Doświadczony brazylijski siatkarz zadebiutuje w PlusLidze! Polski klub ogłosił transfer

Danilo Gelinski to bardzo doświadczony 33-letni zawodnik, mający na swoim koncie występy w wielu ligach w Europie, a także w lidze brazylijskiej, w której stawiał pierwsze siatkarskie kroki.

Zobacz także: Czołowy siatkarz rozstał się z Asseco Resovią Rzeszów. "Był jednym z liderów"

Miniony sezon spędził we francuskim klubie Narbonne Volley, z którym awansował do fazy play-off. Ostatecznie zmagania Ligue A zakończył na ćwierćfinałach. Wcześniej występował także w AS Cannes (z którym w 2021 roku zdobył mistrzostwo Francji) czy Sadzie Cruzeiro, gdzie wywalczył mistrzostwo i wicemistrzostwo Brazylii. Ma na swoim koncie także Puchar i SuperPuchar Portugalii z SL Benefica Lizbona.

Zbliżający się sezon będzie jego debiutem na polskich siatkarskich parkietach.

– Bardzo się cieszę, że będę mógł zagrać w PlusLidze! To jedna z najsilniejszych lig na świecie. Ma wiele mocnych drużyn i wysokiej klasy zawodników – powiedział Gelinski.

– Cel klubu zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Mogę jednak powiedzieć, że moim indywidualnym celem będzie zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc kolegom z drużyny w osiągnięciu jak najlepszego wyniku – dodał Brazylijczyk.

RM, Polsat Sport, ks.cuprum.pl