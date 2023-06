Beniaminek PlusLigi pozyskał nowego siatkarza! "Granie w Polsce zawsze było moim marzeniem"

Byron Keturakis urodził się 11 stycznia 1996 roku w Kanadzie. Mierzy 201 cm wzrostu. Karierę sportową rozpoczynał w University of British Columbia Thunderbirds. Następnie przeniósł się do Francji, gdzie występował w Narbonne Volley. Od 2020 roku występuje w Niemczech (Netzhoppers KW-Bestensee oraz United Volleys Frankfurt).





– Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do drużyny Norwida. Poziom siatkówki w Polsce jest jednym z najwyższych na świecie i nie mogę doczekać się rywalizacji. Granie w Polsce zawsze było moim marzeniem, więc kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do Częstochowy, musiałem z niej skorzystać. Oglądanie gry i kolejnych zwycięstw Norwida, które ostatecznie dały awans do Plusligi było niesamowite. Drużyna wygląda na silną, z charakterem i dobrym trenerem. Odliczam dni, aby spotkać się z naszymi fanami. Chcę poznać polską kulturę i zwyczaje – powiedział Byron Keturakis po podpisaniu kontraktu.







Kadra Exact Systems Norwid Częstochowa na sezon 2023/24 (stan na 9 czerwca):

rozgrywający: Tomasz Kowalski, Byron Keturakis

przyjmujący: Damian Kogut, Krzysztof Gibek, Oskar Espeland,

atakujący: Rafał Sobański, Mateusz Borkowski,

środkowi: Bartosz Schmidt,

libero: Sho Takahashi.

RM, Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl