Sukcesy Polaków w siatkarskiej Lidze Narodów! Pamiętasz je wszystkie?

Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem Ligi Narodów potwierdziła już Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) i Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS). W 2025 roku rozgrywki jednej z grup Ligi Narodów mężczyzn odbędą się w gdańskiej Ergo Arenie w dniach 16 do 20 lipca.

Hala ta jest dla naszych panów bardzo wyjątkowa. To właśnie tam wywalczyli oni swój pierwszy medal Ligi Światowej (w 2018 roku zmieniono nazwę rozgrywek na Ligę Narodów). Najpierw w półfinale przegrali z Rosją 1:3. 10 lipca, walcząc o brąz, w trzech setach pokonali Argentynę. Co ciekawe najlepiej punktującym tego turnieju został Bartosz Kurek, który dziś jest kapitanem reprezentacji Polski. Prócz niego, jedynym czynnym do tej pory reprezentantem, który pamięta to wydarzenie, jest Paweł Zatorski.

2011 rok to było jednak preludium do tego, co wydarzyło się zaledwie 363 dni później. Każdy siatkarski kibic pamięta, że to właśnie wieczorem 8 lipca 2012 roku w Warnie Clayton Stanley przestrzelił i Polacy wygrali Ligę Światową po raz pierwszy w swojej historii. Był to już drugi medal Polski w tej imprezie pod wodzą Andrei Anastasiego.

Na kolejne sukcesy trzeba było poczekać aż do 2019 roku. Wówczas nasi siatkarze prowadzeni przez Vitala Heynena dołożyli kolejny brąz do swojej coraz bogatszej kolekcji medali.

Od tamtego czasy Biało-Czerwoni nie zeszli z podium Ligi Narodów. W 2021 roku zdobyli srebro, rok później - znów brąz, a w 2023 roku triumfowali. 2024 rok zakończył się najniższym stopniem podium. Polacy "wynagrodzili" to jednak historycznym srebrem wywalczonym podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Liga Narodów 2025 odbędzie się w dniach 11 czerwca - 3 sierpnia.