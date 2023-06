Szaleństwo po awansie Ruchu Chorzów! Karnety na kolejny sezon rozchodzą się jak świeże bułeczki

Ruch Chorzów dwa dni po wywalczeniu awansu do piłkarskiej ekstraklasy uruchomił sprzedaż karnetów na kolejny sezon. "Do tej pory rozeszło się ich ponad 3200, a liczba rośnie z godziny na godzinę" – powiedział rzecznik klubu Tomasz Ferens.

"Od poniedziałku prowadzimy sprzedaż karnetów, które będą uprawniać do wejścia na wszystkie domowe mecze w sezonie 2023/24, zarówno na te, które będziemy rozgrywać na stadionie Piasta Gliwice, jak i na te, które – po naszych przenosinach – będą się odbywać już na Stadionie Śląskim" – dodał.

Drużyna trenera Jarosława Skrobacza wiosną - z konieczności - podejmowała rywali na stadionie w Gliwicach. Powodem tej przeprowadzki był demontaż masztów oświetleniowych na chorzowskim obiekcie.

Gliwicka arena została zgłoszona we wniosku licencyjnym "Niebieskich", ale w perspektywie jest korzystanie ze Stadionu Śląskiego.

"Kibice posiadający karnety w poprzednim sezonie, mogą teraz skorzystać ze zniżki. Ponadto ich dotychczasowe miejsca zostały zarezerwowane i karnetowicze mogą je zamówić do najbliższej niedzieli włącznie" – tłumaczył Ferens.

Trwa też sprzedaż otwarta karnetów na pozostałe miejsca.

"Ceny oczywiście są wyższe w porównaniu do poprzedniego, pierwszoligowego sezonu. Wpływ na to ma kilka czynników, przede wszystkim awans sportowy, ale też inflacja oraz inny, lepszy komfort oglądania spotkań. Poprzednio karnety sprzedawaliśmy przecież na nasz stadion przy ul. Cichej" – zaznaczył rzecznik.

Do piątkowego popołudnia rozeszło się ponad 3200 karnetów, z czego 1800 kupiły osoby, które zdecydowały się przedłużyć ubiegłosezonowe wejściówki.

"3200 sprzedanych karnetów to w tym momencie ok. 40 proc. miejsc dostępnych dla kibiców Ruchu na stadionie Piasta, po odjęciu sektora gości i buforów. Naszym domowym obiektem będzie w tym sezonie Stadion Śląski, jednak do czasu jego dostosowania do wymogów ekstraklasy będziemy rozgrywać mecze w Gliwicach. Oczywiście, przenosiny będą się wiązać z przydzielaniem kibicom nowych miejsc" - podsumował Ferens.

14-krotni mistrzowie Polski opuścili najwyższą klasę rozgrywkową w 2017 roku, a później odnotowali jeszcze dwa kolejne spadki. W sezonie 2020/21 zajęli trzecią lokatę w swojej grupie trzecioligowej, rok później awansowali do 2. ligi, a przed rokiem na zaplecze ekstraklasy. Obecny awans był ich trzecim z rzędu.

W nagrodę dostali od samorządu Chorzowa premię w wysokości pół miliona złotych.

Z obecnym awansem zbiegły się informacje na temat możliwości wybudowania całkiem nowego stadionu, gdyż obecny został oddany do użytku w... 1935 roku. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował rządowe wsparcie tej inwestycji kwotą ok. 100 mln złotych, co ma stanowić połowę kosztów.

Prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera zapewnił, że – po zawodach lekkoatletycznych (drużynowe ME i Diamentowa Liga) i serii koncertów – jesienią murawa areny na mecze kadry czy Ruchu Chorzów będzie wymieniona i przygotowana perfekcyjnie.

CM, PAP