Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki mistrzem Polski

Pierwsze dwa pojedynki były niezwykle emocjonujące. Jonathan Groth prowadził z Miłoszem Redzimskim 2:1, ale potem 16-latek z Dartomu Bogorii zaczął przejmować inicjatywę. W decydującym secie Redzimski od stanu 6:6 wygrał wszystkie kolejne akcje, choć dwie dość szczęśliwie, bowiem piłka trafiła w kant stołu.

Tenisiści Dekorglassu byli bliscy wyrównania, bowiem Jakub Dyjas wygrał dwie odsłony w pojedynku z Markiem Badowskim, choć po bardzo zaciętej grze. Role się odwróciły. Zawodnik Dartomu Bogorii szybko wyrównał i dopingowany przez kilkudziesięcioosobową grupę kibiców z Grodziska Mazowieckiego, piątą partię rozpoczął od prowadzenia 4:0, a potem już kontrolował przebieg gry.

Pojedynek Kaii Koishiego z Gionisem Panagiotisem przez większe fragmenty przebiegał pod dyktando Japończyka. W czwartej partii zawodnik z Działdowa otrzymał żółtą kartkę od arbitra za niedozwoloną przerwę w grze. Koishi nie mógł się pogodzić z tą decyzją, za co ujrzał czerwoną kartkę, co jeszcze bardziej go rozjuszyło. Azjata zaczął sędziemu przekładać kartki na tablicy wyników i dyskwalifikacja wisiała w powietrzu. Ostatecznie Grek otrzymał dwa punkty bez gry. W końcówce Japończyk nie wykorzystał pięciu piłek meczowych, a w piątej partii tenisista Dartomu Bogorii nie dał najmniejszych szans przeciwnikowi i zapewnił swojej drużynie mistrzowski tytuł.

Spotkanie o złoty medal trwało ponad trzy godziny.

Broniąca tytułu Dartom Bogoria po raz dziewiąty w historii została mistrzem kraju, a po raz siódmy od momentu powstania superligi, czyli od 2009 roku. Tomasz Redzimski w roli trenera ekipy z Grodziska Mazowieckiego sięgnął po ósme złoto.

Brązowe medale trafiły do pokonanych półfinalistów - Global Pharmy Orlicz 1924 Suchedniów oraz Gwiazdy Bydgoszcz; mecz o trzecie miejsce nie jest rozgrywany.

Ze względu na reorganizację superligi, która zostanie zmniejszona z 14 do 12 zespołów, opuściły ją cztery, a nie jak do tej pory dwie drużyny. Spadły Fibrain Politechnika Rzeszów, Villa Verde Olesno, SBR Dojlidy Białystok i Energa Manekin Toruń.

MC, PAP