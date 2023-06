Podsumowanie 4. kolejki LOTTO SuperLIGI

Aktualny wicemistrz Polski wreszcie odniósł zwycięstwo w LOTTO SuperLIDZE, pokonując beniaminka - WKS Grunwald Poznań. W otwierających spotkanie pojedynku dwóch perspektywicznych zawodniczek, Daria Górska z CKT pokonała Xenię Bandurowską 6:4, 6:2. Drugi punkt dla grodziszczan zapewniła Valeriya Strakhova. Ukrainka wykazała się w końcówce „zimną głową”, odrabiając kilkupunktową stratę w super tie-break’u. Ostatecznie wygrała z Giną Feistel 4:6, 6:4, 13-11. Szansę na odwrócenie losów spotkania zapewnił gospodarzom utalentowany Aleksander Orlikowski, który okazał się lepszy w starciu z doświadczonym Yannem Wójcikiem (6:1, 6:4). W drugim pojedynku singlowym Serb Miljan Zekic z CKT po zaciętej walce zwyciężył Jaszę Szajrycha (laureata Enea MVP 1. Kolejki) 4:6, 6:3, 10:8. Dwupunktowego prowadzenia goście nie oddali do końca i po remisowych grach podwójnych wygrali całe spotkanie 4:2.

Pewny triumf BKT w Spotkaniu Kolejki

W Spotkaniu Kolejki BKT Advantage Bielsko-Biała nie miał litości dla OSAVI TENNIS TEAM Kalisz. Z uwagi na Mecz Dnia zmagania na Śląsku rozpoczął pojedynek deblowy kobiet. Duet gospodarzy – Katarzyna Kawa/Maja Chwalińska „zmiótł” z kortu z czeską parę Sulcova/Kubanova 6:1, 6:0. W rozgrywanym równolegle meczu panów Słowak Jozef Kovalik z BKT, zwycięzca Pekao Szczecin Open z 2019, nie pozostawił złudzeń Piotrowi Gryńkowskiemu, zwyciężając 6:0, 6:3. Karolina Kubanova ponownie wyszła na kort w singlu i powetowała sobie porażkę z meczu deblowego. W pojedynku z rodaczką Lindą Klimovicovą prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Po pierwszym secie przegranym do zera, w kolejnych dwóch partiach górą była zawodniczka z Kalisza, wygrywając 0:6, 6:4, 11-9. Przy stanie 2:1 dla BKT rozegrany został Mecz Dnia. Doświadczona Katarzyna Kawa dała prawdziwą lekcję tenisa Czeszce Julie Struplovej – 6:1, 6:0. Kluczowy dla całego spotkania okazał się mecz Filipa Peliwo z Bielsko-Białej z Czechem Petrem Michnevem, który wygrał ten pierwszy 1:6, 6:3, 10-8. W kończącym całodniowe zmagania pojedynku deblowym panów gospodarze wystawili utalentowany duet Jędrzejczak/Poljak, który pokonał doświadczoną parę Gryńkowski/Michnev 7:6 (4), 6:3. Ostatecznie trzy punkty zostały na Śląsku po zwycięstwie 5:1.

KUBALA wygrywa z Merą po walce

Emocji nie zabrakło w Warszawie. W „meczu o wszystko” zarówno dla WKT Mera, jak i KT KUBALA Ustroń, lepsi okazali się ci drudzy. Gry singlowe pań okazały się domeną stołecznego teamu. W pierwszym pojedynku Ula Radwańska nadspodziewanie łatwo poradziła sobie z groźną Łotyszką Danielą Vismane (6:4, 6:4) W równoległym meczu zawodniczka gospodarzy Kristina Kucova (Słowacja) pokonała doświadczoną Martę Leśniak 4:6, 7:5, 10-4, choć to Polka serwowała w drugim secie na zakończenie meczu. W rywalizacji panów lepiej radzili sobie zawodnicy z Ustronia. W wewnętrznym, „włoskim” meczu gracz KUBALI Matteo Viola pokonał rodaka Lucę Vanniego 6:7 (2), 6:4, 12-10. Nie mniej zacięty był pojedynek kolejnego przedstawiciela Półwyspu Apenińskiego w barwach Mery - Roberto Marcora z utytułowanym Lukasem Rosolem. Ostatecznie to Czech przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść (4:6, 6:3, 10-5). Po grach singlowych wynik brzmiał 2:2. Kucova i Radwańska wygrały swoje mecze gry pojedynczej, ale w deblu musiały uznać wyższość rywalek. Para Leśniak/Vismane zwyciężyła 6:3, 6:2, a po chwili punkt dla gości na wagę ostatecznego triumfu wywalczył męski debel Rosol/Marek, wygrywając po heroicznym boju z włoskim duetem Marcora/Vanni 6:7 (4), 7:6 (6), 17:15. Triumf gości 4:2 nad WKT znacząco przybliżył ich do gry w turnieju FINAL FOUR.

Ciężka przeprawa Górnika w Poznaniu

KS Górnik Bytom czekała teoretycznie łatwa przeprawa. W starciu z niżej notowanym rywalem – AZS TENIS Poznań, Ślązacy odnieśli zwycięstwo, ale po bardzo dramatycznym spotkaniu. Zawodniczki gości rozpoczęły zmagania od dwóch zwycięstw. Czeszka Gabriela Knutson wygrała z Anną Hartel 6:4, 6:3, a Sylwia Rogozińska-Dzik z Rozalią Gruszczyńską 6:4, 6:4. Nowy nabytek Bytomia – Marek Jaloviec, niespodziewany uległ Marcelowi Kamrowskiemu (4:6, 3:6). Niewiele brakowało, aby po czterech meczach singlowych był remis. Przemysław Michocki z AZS-u wygrał pierwszego seta z faworyzowanym Martynem Pawelskim. Mecz był bardzo zacięty, a walka o zwycięstwo trwała do ostatnich piłek. W końcówce więcej sił zachował Pawelski i to on cieszył się ze zwycięstwa (3:6, 6:4, 14-12). Dwupunktowe prowadzenie Bytomian zostało jednak szybko zniwelowane. Najpierw duet Hertel/Rutkowska wygrał z parą Knutson/Rogozińska 7:6 (1), 4:6, 10-4, a po chwili debel Smoła/Michocki pokonał team Jaloviec/Pawelski 7:6 (7), 7:6 (8). Po sześciu meczach był remis 3:3 i o wszystkim miał zadecydować mikst, w którym para gości Pawelski/Knutson uporała się z duetem Kamrowski/Hertel 6:7 (7), 6:2, 10-8. Bytom ponownie wygrał, ale tym razem zwycięstwo przyszło mu z najwyższym trudem.

4. kolejka LOTTO SuperLIGI:

WKS GRUNWALD Poznań - CKT Grodzisk Mazowiecki 2:4

BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała - OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 5:1

WKT MERA Warszawa - KT KUBALA Ustroń 2:4

AZS TENIS Poznań - KS GÓRNIK Bytom 3:4

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Informacja Prasowa