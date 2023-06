Były piłkarz Legii Warszawa zakończył karierę

Były zawodnik Legii Warszawa w poniedziałek 12 czerwca 2023 roku opublikował w swoich mediach społecznościowych ważną informację. Napastnik postanowił zakończyć sportową karierę.

ZOBACZ TAKŻE: "To wspaniali ludzie". Trener Puszczy Niepołomice zachwycony po awansie

"Od początku mojej piłkarskiej kariery bałem się, że pewnego dnia będę musiał to powiedzieć: to koniec!" - napisał były zawodnik Legii Warszawa.

Były mistrz Polski wyznał, że to dzięki piłce nożnej poznał miłość swojego życia.

"Gdyby nie piłka nożna, to jako nastolatek nie spakowałbym się, by spróbować swojego szczęścia na Węgrzech. Nigdy nie poznałbym dziewczyny, która jest teraz moją żoną i matką trójki moich dzieci. Bez futbolu nie poznałbym wielu wspaniałych ludzi, którzy przez lata byli moimi kolegami z drużyny, przeciwnikami i przyjaciółmi. Jestem dumny z drogi, którą obrałem, nigdy nie zapomniałem, kim jestem, skąd pochodzę i dlaczego walczę" - można przeczytać.

Wielokrotny reprezentant Węgier przyznał także, że najwięcej szczęścia zawsze przynosiło mu strzelanie goli.

"Tak samo cieszyłem się z każdego strzelonego gola - czy to w czwartej lidze w Serbii, w węgierskiej ekstraklasie, za granicą, w Lidze Mistrzów, czy w reprezentacji. Dziękuję tym, którzy towarzyszyli mi przez te 15 lat, jestem wdzięczny mojej rodzinie i bliskim za to, że zawsze we mnie wierzyli i mnie wspierali. I oczywiście wam, drodzy węgierscy kibice, za to, że mnie zaakceptowaliście i pokochaliście, bo bez was ta historia nie byłaby kompletna" - podsumował.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Nikolic Nemanja (@niko_nemanja)

Nikolić swoją karierę rozpoczął w Serbii w klubie FK Senta. W 2006 roku przeniósł się na Węgry. Polscy kibice najbardziej pamiętają go z jego występów w Legii Warszawa, do której trafił na początku lipca 2015 roku. Reprezentował stołeczny klub w 86 meczach, w których strzelił 55 goli i zaliczył 11 asyst. Z "Wojskowymi" sięgnął między innymi po mistrzostwo Polski i Puchar Polski. W sezonie 2015/2016 był królem strzelców PKO BP Ekstraklasy. Zdobył wtedy 28 bramek.

Z Legii odszedł w styczniu 2017 roku. Został zawodnikiem Chicago Fire. Później występował jeszcze w Turcji, na Węgrzech i na Cyprze. Karierę zakończył w klubie AEK Larnaka.

Nikolić w swojej karierze występował również w reprezentacji Węgier. Koszulkę drużyny narodowej zakładał 43 razy. W tym czasie strzelił osiem goli.