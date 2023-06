Nie zapominają o sobie! Lewandowski pogratulował Świątek, tenisistka odpowiedziała

Robert Lewandowski i Iga Świątek to dwoje najpopularniejszych polskich sportowców. Oboje darzą się ogromnym szacunkiem i kiedy jedno z nich odnosi sukces, drugie spieszy z gratulacjami. Nie inaczej było tym razem, kiedy 22-latka wygrała wielkoszlemowy French Open.

Iga Świątek to niekwestionowana królowa Paryża. Na kortach Roland Garros triumfowała w 2020 i 2022 roku. Podczas tegorocznej edycji również była jedną z głównych faworytek do tytułu. Polka potwierdziła wysoką formę - w drodze do finału nie straciła ani jednego seta.

W decydującym starciu mierzyła się z Czeszką Karoliną Muchovą. Pojedynek był wymagający, a 26-latka z Ołomuńca zdołała ugrać seta. Ostatecznie jednak to Świątek zwyciężyła 2:1 i przypieczętowała trzeci triumf w turnieju French Open.

Gratulacje Polce składał cały świat. Za pośrednictwem Instastories wyrazy uznania przekazał również Robert Lewandowski, który od dłuższego czasu ściska kciuki za Świątek - zresztą ze wzajemnością.

Napastnik FC Barcelona opublikował grafikę ze zdjęciem tenisistki i dopiskiem "Congratulations", czyli "Gratulacje". Odpowiedziała mu Świątek, która napisała "Dziękuję".

Gratulacje Polce złożyli również między innymi Rafael Nadal i Anna Lewandowska.

JŻ, Polsat Sport