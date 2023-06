Rozstrzygnięto konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Honory gospodarzy uroczystości pełnili; z ramienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego jego wiceprezeska Otylia Jędrzejczak oraz prezes WTW Bogusław Siennicki.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach: dla uczniów klas I-IV, V-VIII oraz dla uczniów szkół z francuskim językiem wykładowym aby upamiętnić zbliżające się Igrzyska XXXIII Olimpiady w Paryżu w przyszłym roku.

Patronem konkursu organizowanego przez PKOl od 1989 roku jest prozaik, eseista i tłumacz Jan Parandowski, zdobywca brązowego medalu w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury podczas igrzysk olimpiady w 1936 roku w Berlinie za powieść "Dysk olimpijski" opartą na wydarzeniach z igrzysk organizowanych w starożytnej Grecji.

Sporo czasu musieli poświęcić członkowie jury aby zapoznać się z 400 pracami nadesłanymi na konkurs.

"Pamiętam tamte chwile, kiedy mając szesnaście lat znalazłam się na igrzyskach. Wy poprzez uczestnictwo w konkursie wkraczacie do rodziny olimpijskiej. Poprzez sport budujecie siebie" - powiedziała Otylia Jędrzejczak zwracając się do laureatów.

Sama napisała w niedalekiej przeszłości tomik wierszy. "To był wynik moich przemyśleń na wielogodzinnych treningach, kiedy miałam wokół siebie cztery ściany i dno basenu" - powiedziała zdobywczyni wielu medali w imprezach najwyższej rangi.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali słów prezesa WTW Bogusława Siennickiego, który opowiadał o początkach towarzystwa będącego przed 145 latami kolebką polskiego sportu.

"W książkach mogłabym spędzić całe dnie i wieczory. Jest to mój sposób na odpoczynek. Ukończyłam szkolę muzyczną I stopnia i gram na fortepianie i to również mój sposób na relaks. Natomiast raz w tygodniu jeżdżę konno, co jest moją największą pasją" - taki sposób na życie ma jedna z laureatek konkursu Aleksandra Nowik, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 94 im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, której opiekunką naukową była Małgorzata Osińska.

Po ceremonii nagradzania, w której asystowali czołowi olimpijczycy; Otylia Jędrzejczak, Agnieszka Kobus-Zawojska, Katarzyna Niedźwiedzka, Tomasz Kucharski, Konrad Niedźwiedzki oraz Joanna Hentka laureaci uczestniczyli w zabawach zręcznościowych, ćwiczyli na ergometrach, a na koniec uroczystości zaliczyli barką podróż po Wiśle.

PI, PAP