Wicemistrzyni olimpijska rok temu urodziła bliźnięta, teraz zakwalifikowała się na mistrzostwa świata

W wewnętrznych amerykańskich eliminacjach do MŚ 32-letnia zawodniczka okazała się lepsza od 19-letniej Kennedy Blades.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł Jan Żurawski. Był najstarszym polskim olimpijczykiem w zapasach

Gray wróciła do treningów już w styczniu (bliźnięta urodziła w lipcu), ale budowanie formy po ciąży przychodziło jej na początku wolno.

- Wygląda na to, że co trzy tygodnie moje ciało coraz bardziej przyzwyczaja się do tego, co robię. Zapasy to właściwe "ułożenie" całości z kawałków. Po prostu zajmuje mi to trochę więcej czasu (niż kiedyś - przyp. red.) i pewnie jeszcze trochę potrwa - powiedziała szczęśliwa mama.

Gray nie wyklucza także walki o kwalifikację olimpijską. To wyzwanie nie tylko na ten, ale i kolejny rok.

W finale olimpijskim w Tokio w kategorii +76 kg w zapasach w stylu wolnym Amerykanka uległa Niemce Aline Rotter-Focken 3:7. Mistrzostwa globu w zapasach odbędą się w Belgradzie w dniach 16-24 września.

MC, PAP