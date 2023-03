Szymon Kołecki (10-1, 9 KO) jest od ponad roku nieaktywny sportowo. Wszystko przez problemy zdrowotne. W rozmowie ze sport.pl złoty medalista olimpijski przyznał, że jego powrót do zawodowego sportu jest niepewny.

Kołecki w MMA zadebiutował w 2017 roku. Pierwsze 6 walk wygrał przez techniczne nokauty w 1. rundzie. Zatrzymał go dopiero Michał Bobrowski podczas gali Babilon MMA 5. Następnie trafił do KSW, gdzie rozprawiał się kolejno z Mariuszem Pudzianowskim, Damianem Janikowskim, Martinem Zawadą i Akopem Szostakiem.

Od walki z tym ostatnim minęło już ponad półtora roku. Kołecki cały czas zmaga się z poważną kontuzją kolana i nie wiadomo czy będzie w stanie wrócić do klatki.

- Jest lepiej niż było, ale nie na tyle dobrze, żebym mógł wrócić do pełnej aktywności sportowej. Rehabilituje się i to potrwa jeszcze kilka miesięcy. Wtedy ocenię czy będę mógł wrócić do sportu - przyznał 41-latek w rozmowie ze sport.pl.

Kołecki zaznaczył, że w przypadku powrotu do klatki jego priorytetem będzie podpisanie kontraktu ze sportową organizacją, być może znowu z KSW, w której nigdy nie przegrał. Swego czasu mówiono nawet o próbach zestawienia byłego sztangisty z ówczesnym mistrzem kategorii półciężkiej Tomaszem Narkunem.

Kołecki przed przygodą z MMA uprawiał podnoszenie ciężarów. Jest mistrzem olimpijskim z 2008 i wicemistrzem z 2000 roku. Ponadto ma wiele medali mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

IM, Polsat Sport