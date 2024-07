Polka z nadzieją na medal w Paryżu. "Jest bardzo mocno rozpalona"

Rygielska to polska pięściarka, która na koncie posiada srebrny medal mistrzostw Europy i trzykrotne mistrzostwo Polski. Ponadto zdobyła brązowy krążek na igrzyskach europejskich w Baku. To sprawia, że sama zainteresowana liczy na dobry wynik w Paryżu.

- Nadzieja jest bardzo mocno rozpalona. Mam również na koncie wygraną rywalizację z mistrzynią olimpijską. Pokonałam również mistrzynię świata, więc bardzo mocno wierzę w ten medal. Wiadomo, że bardzo dużo będzie zależało od losowania i formy - również tej mentalnej. Mam nadzieję, że przywieziemy do Polski medal i że nie będzie to jeden (śmiech) - przyznała Rygielska.

ZOBACZ TAKŻE: Tyle kosztują bilety na ceremonię otwarcia igrzysk. Nie do wiary!

28-latka zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich, co wiąże się z koniecznością poradzenia sobie z presją i tremą. Rygielska zdaje sobie sprawę, że nie tylko świetna forma fizyczna jest potrzebna do sukcesu, ale także aspekt mentalny.

- Mental jest niezwykle ważny. Pracuję z psychologiem i mamy bardzo dobry kontakt ze sobą. To ona mogłaby powiedzieć, czy jestem gotowa na igrzyska (śmiech), ale wydaje mi się, że tak. Mam wszystko bardzo mocno poukładane w głowie, mimo że to moje pierwsze igrzyska olimpijskie. Wiem, z czym to się wiąże, bo byłam trzykrotnie na igrzyskach europejskich, więc mniej więcej to będzie to samo, tylko ranga wyżej. Nie narzucam sobie presji, chociaż wiem, że stać mnie na ten medal. Zrobię wszystko, aby bawić się jak najlepiej i być jak najszybsza w ringu, a werdykt przyjdzie sam - przyznała pięściarka.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Anetą Rygielską w załączonym materiale wideo.