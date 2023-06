Dla Błaszczykowskiego występ przeciwko reprezentacji Niemiec będzie ostatnim w polskiej kadrze. O tym, jak ma wyglądać pożegnanie zasłużonego piłkarza, opowiedział selekcjoner drużyny narodowej.

- Kuba Błaszczykowski nie mógł być na liście, ponieważ to lista powołanych na dwa najbliższe mecze. Oczywiście jest częścią historii polskiego futbolu. Miałem okazję, jako trener, grać przeciwko niemu. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Szanuję to, więc będzie obecny podczas meczu z Niemcami. Jeszcze porozmawiamy, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj grał z numerem "16" na koszulce. To wskazuje na liczbę minut, jakie może rozegrać. Chcemy, żeby wystąpił przez 16 minut i później zostanie zmieniony - zapowiedział Santos.

W środę doświadczony skrzydłowy dołączył do kolegów z reprezentacji. Zdjęcia z przybycia Błaszczykowskiego na trening kadry pojawiły się na oficjalnym profilu Łączy nas piłka.

My też się cieszymy Kuba 🥹❤️ pic.twitter.com/XxC6tJ03pq — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2023

Licznik występów Błaszczykowskiego zatrzymał się na liczbie 108. Były zawodnik Borussii Dortmund w kadrze zadebiutował w 2006 roku za kadencji Pawła Janasa. W barwach drużyny narodowej strzelił 21 goli i zanotował taką samą liczbę asyst.

WIĘCEJ KUBY TWITTER WYTRZYMA! 🤩 pic.twitter.com/mlza0zyUkB — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2023

Były kapitan kadry brał udział między innymi w Euro 2012, Euro 2016 czy MŚ 2018. Zawodnik Wisły Kraków po raz ostatni w reprezentacji Polski zagrał w 2019 roku - w zremisowanym bezbramkowo meczu z Austrią w ramach eliminacji Euro 2020.

Ledwo wstał i już do piłki 😁 pic.twitter.com/DoNoUQCNwL — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2023

Ostatniego gola w kadrze Błaszczykowski strzelił natomiast pod koniec 2018 roku, kiedy Polska przegrała 2:3 z Portugalią w ramach Ligi Narodów. Selekcjonerem Portugalczyków był wówczas Fernando Santos.

Mecz Polska – Niemcy już w piątek o godz. 20:45. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

