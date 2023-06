W piątek piłkarska Reprezentacja Polski zagra w Warszawie towarzysko z Niemcami. Sparing z czterokrotnymi mistrzami świata to ważny etap przygotowań do kolejnych odsłon walki o awans na UEFA EURO 2024. Na Stadionie Narodowym swój ostatni występ w biało-czerwonych barwach zanotuje były kapitan drużyny narodowej, Jakub Błaszczykowski. Transmisja meczu Polska - Niemcy w Polsacie Sport Premium 1.

Jakub Błaszczykowski w seniorskiej kadrze zadebiutował w 2006 roku. Piątkowy mecz z Niemcami będzie jego 109. i jednocześnie ostatnim występem w koszulce z Orzełkiem na piersi. Błaszczykowski z Reprezentacją zagrał na Mistrzostwach Europy 2012 i 2016 oraz na Mistrzostwach Świata 2018. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję kapitana Reprezentacji Polski, a jego największy sukces wywalczony z drużyną narodową to awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w 2016 roku.

Pożegnanie legendy w studiu i na stadionie

Już o godzinie 18:00 w Polsacie Sport Premium 1 ruszy przedmeczowe studio przygotowujące kibiców na polsko-niemieckie starcie. Gośćmi Pauliny Chylewskiej będą Jerzy Engel, Piotr Czachowski, Dariusz Wdowczyk i Maciej Żurawski. Paliwem do dyskusji będą materiały reporterskie i felietony przybliżające aktualną formę piątkowych rywali oraz ich historyczne potyczki - w tym pamiętny triumf Biało-Czerwonych z 2014 roku. Analizę taktyki obydwu reprezentacji przeprowadzą Marcin Feddek i Tomasz Łapiński, a za przegląd najświeższych informacji odpowiadać będzie Szymon Zaworski. Równolegle z ekipą w studiu, bezpośrednio na Stadionie Narodowym, pracować będą Przemysław Iwańczyk, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Reporterami na murawie oraz w kuluarach będą z kolei Szymon Rojek oraz Łukasz Siudak. Mecz Polska – Niemcy skomentują Marcin Lepa oraz Maciej Stolarczyk. Przekaz meczowy rozpocznie się o 20:35 w Polsacie Sport Premium 1.

Polacy walczą o UEFA EURO 2024

Piątkowy mecz towarzyski Polska – Niemcy to trzecie spotkanie, w którym sternikiem naszej drużyny narodowej będzie Fernando Santos. Portugalczyk został selekcjonerem Reprezentacji Polski w styczniu 2023 roku, a jego podstawowe zadanie to awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni po starciach z Czechami oraz Albanią zajmują drugie miejsce w grupie E. Kolejny mecz eliminacyjny Polacy rozegrają 20 czerwca przeciwko Mołdawii. To spotkanie oraz inne starcia eliminacji UEFA EURO 2024 pokażą kanały sportowe Polsatu.



