Przed nami mistrzostwa Europy koszykarek. Dwóch głównych kandydatów do złota

Francuzki ze złota ostatni raz cieszyły się w 2009 roku. W rankingu opublikowanym na stronie ME pierwsza trójka to: Hiszpania, Francja i broniąca tytułu Serbia.

Polski zabraknie w finałowym turnieju czwarty raz z rzędu, choć w ostatnich eliminacjach biało-czerwone były o włos od awansu - zajęły drugie miejsce w grupie D (awans bezpośredni uzyskali tylko zwycięzcy 10 grup), ale przegrały korespondencyjny pojedynek z czterema innymi drużynami z drugich miejsc (miały najgorszy bilans małych punktów). Polska, mistrz Europy z 1999 roku, ostatni raz uczestniczyła w zmaganiach elity w 2015 r.

Spotkania w grupach A i B rozgrywane będą w Tel Awiwie, zaś rywalizacja w C i D w Lublanie, gdzie także odbędzie się decydująca faza turnieju.

„Francja i Hiszpania są na dziś bardzo silne. Nie chcę powiedzieć, że poza zasięgiem rywalek, bo sport jest nieprzewidywalny, ale to drużyny +z innej półki+. Serbia może odczuwać troszkę zmianę pokoleniową, choć to nadal super silny zespół z bardzo dobrą trenerką Mariną Maljkovic. Śledzę mocno mecze Słowenii nie tylko dlatego, że graliśmy z nią w eliminacjach i ostatnio towarzysko przed finałami, ale także z powodu trenera George’a Dikeoulakosa, z którym współpracowałem jako asystent w Polkowicach oraz z powodu Zali Friskovec, czyli +mojej+ zawodniczki z minionego sezonu” - powiedział PAP trener reprezentacji Polski Karol Kowalewski, który wybiera się do Słowenii i będzie śledził od 16 czerwca mecze Eurobasketu na żywo.

W ME nie brakuje polskich akcentów - asystentem Jeleny Skerovic, byłej koszykarki, trzykrotnej mistrzyni Polski (2006-2008), a ostatnio trenerki Arki Gdynia, w reprezentacji Czarnogóry jest szkoleniowiec Ślęzy Wrocław Arkadiusz Rusin. Łotwę prowadzi były trener zespołu z Gdyni Gundars Vetra, a Słowenię wspominany już Grek Dikeoulakos pracujący przed laty w CCC Polkowice.

Na parkiecie będzie kilka koszykarek znanych z Energa Basket Ligi Kobiet: wspomniana Słowenka Friskovec, i jej klubowa koleżanka ze srebrnej drużyny BC Polkowice Greczynka Artemis Spanou, mistrzyni Polski z AZS UMCS Lublin Natasha Mack mająca czarnogórski paszport, Brytyjka Temi Fagbenle mistrzyni Polski z Polkowicami (2019), Hiszpanka Cristina Ouvina trzykrotna złota medalistka z Wisłą Kraków (2014-2016), czy Słowaczka Barbora Balintova (obecnie Wrzesiński, żona fizjoterapeuty koszykarskiej Arki Gdynia Norberta Wrzesińskiego).

Najciekawsza i najbardziej wyrównana walka powinna toczyć się w grupie D z Serbią, Turcją, Węgrami i Słowacją oraz w gr. C, w której oprócz gospodarza Słowenii zagrają Niemki, Brytyjki i Francuzki.

Sędziować w Tel Awiwie będą Michał Proc z Warszawy i Wojciech Liszka ze Szczecina, komisarzem w Lublanie będzie była reprezentantka kraju Patrycja Gulak-Lipka z Torunia, a były sędzia międzynarodowy Janusz Calik z Krakowa jest w sztabie szkoleniowym sędziów w stolicy Słowenii.

Faza grupowa potrwa od 15 do 18 czerwca. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, a drużyny z miejsc 2-3 walczyć będą o prawo występu w czołowej ósemce wg. klucza A2-B3, B2-A3, C2-D3, C3-D2.Dwa spotkania tej fazy odbędą się 19 czerwca w Tel Awiwie, a dwa inne dzień później w Lublanie. Drużyny z Izraela przylecą do Lublany na decydującą fazę rywalizacji o medale. 21 czerwca będzie dniem przerwy dla wszystkich ośmiu najlepszych drużyn Eurobasketu.

Spotkania 1/4 finału zaplanowano na 22 czerwca w Lublanie. Półfinały odbędą się 24 czerwca, a spotkania o medale złoty i brązowy w niedzielę 25 czerwca. Sześć czołowych zespołów wywalczy prawo uczestnictwa w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk 2024.

Grupy ME koszykarek 2023 (15-25 czerwca):

Grupa A (Tel Awiw): Hiszpania, Czarnogóra, Grecja, Łotwa Słowacja

Grupa B (Tel Awiw): Włochy, Belgia, Czechy, Izrael

Grupa C (Lublana): Francja, Słowenia, Wielka Brytania, Niemcy

Grupa D (Lublana): Serbia, Turcja, Węgry, Słowacja