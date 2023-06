Zdecydowane kroki po nieudanym sezonie. Arriva Twarde Pierniki mają nowego trenera

Subotic — jeszcze jako koszykarz — zaczynał karierę od gry w Splicie. Później występował w zespołach ze Słowenii, Szwecji czy Belgii, a w sezonie 2005/06 grał w Turowie Zgorzelec.

Po zakończeniu kariery rozpoczął szkolenie młodzieży w KK Split. Później był asystentem Ivicy Skelina — szkoleniowca świetnie znanego kibicom Twardych Pierników. Skelin prowadził zespół z Torunia w sezonie 2021/22. Subotic wówczas został pierwszym trenerem KK Split. W zakończonym niedawno sezonie doprowadził ten klub do wicemistrzostwa Chorwacji.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy tytuł w historii! Koszykarze Denver Nuggets mistrzami NBA

"Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się dojść do porozumienia i będę prowadził klub z Torunia w przyszłym sezonie. Nie mogę doczekać się współpracy z graczami oraz pracownikami klubu" - powiedział trener Subotic, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Dodał, że zna polską ligę, interesuje się nią od kilku lat, więc wie, co go czeka.

"Będziemy ciężko pracować i jestem na to gotowy. Musimy też być cierpliwi i podjąć dobre decyzje dotyczące budowy składu, tak żeby był najlepszy, jak tylko to możliwe. Dziękuje również za zaufanie i wierzę, że razem osiągniemy dobry rezultat w nadchodzącym sezonie. Do zobaczenia" - wskazał nowy trener Twardych Pierników.

Zespół z Torunia ma za sobą rozczarowujący sezon. Cudem uniknął spadku z ekstraklasy, w której rzutem na taśmę zajął przedostatnie miejsce. Wiadomo jednak, że w klubie zostanie m.in. wieloletni reprezentant Polski Aaron Cel.