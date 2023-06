Kto zorganizuje zimowe igrzyska olimpijskie w 2030 roku? Jest mocny kandydat

Po czteromiesięcznym studium wykonalności szwedzcy przedstawiciele sportów zimowych ogłosili w czwartek, że istnieje wola do organizacji igrzysk olimpijskich w Sztokholmie. Byłaby to dziewiąta zimowa olimpiada dla Szwecji, która był również gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1912 roku.

„Nasze wstępne badanie pokazuje, że Szwecja ma możliwości, know how i wolę zorganizowania zimowych igrzysk w 2030 roku” – powiedział przewodniczący SOK Hans von Uthmann.

Dodał, że teraz nastąpi „faza dialogu” z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim jako drugi etap procesu przetargowego. „MKOl powitał nas w następnej fazie” – stwierdził von Uthmann.

Wygląda na to, że Szwecja ma duże szanse na organizację tej imprezy i wydaje się jedynym kandydatem. Inne opcje przeprowadzenia zimowych IO 2030 odpadły. Sapporo było od dawna faworytem, ale poparcie w Japonii osłabło podczas dochodzenia, procesów i wyroków skazujących, związanych z przekupstwem w umowach handlowych dotyczących igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. W tym tygodniu Japoński Komitet Olimpijski oznajmił, że poprze ofertę Sapporo tylko wtedy, gdy zostanie ona przesunięta na zimowe igrzyska w 2034 roku.

Salt Lake City, które było już gospodarzem igrzysk tak jak Sapporo, również chce gościć to wydarzenie, ale woli rok 2034. Pozwoliłoby to uniknąć wzajemnego starcia organizatorów i sponsorów w Stanach Zjednoczonych z letnimi igrzyskami w Los Angeles w 2028 roku.

Szwecja nagle znalazła jasną i nieoczekiwaną drogę do organizacji igrzysk olimpijskich w 2030 roku cztery lata po tym, jak MKOl zamiast oferty Sztokholm-Are wybrał włoską propozycję Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Ten plan projektu na 2026 rok został teraz przywrócony i jeszcze bardziej opiera się na już istniejących obiektach sportowych z mniejszą liczbą projektów budowlanych.

MKOl apeluje do gospodarzy o rozsądek i nie przekraczanie budżetu. Dalsze postępy w sprawie sztokholmskiej oferty mogą zostać poczynione w przyszłym tygodniu w odnowionym i bardziej elastycznym procesie wyboru miasta-gospodarza. Zarząd MKOl będzie się spotykał od wtorku do czwartku w Lozannie i może nadać Sztokholmowi status preferowanego kandydata. To zapoczątkowałoby okres „ukierunkowanego dialogu” z wyłączeniem konkurencyjnych ofert.

MKOl niedawno zadeklarował, że ostatni termin zgłaszania ofert na organizację zimowych igrzysk 2030 upływa w lipcu 2024, tuż przed letnimi igrzyskami w Paryżu.