Pomocnik reprezentacji Polski zaznaczył, że na zwycięstwo złożyło się kilka czynników. Jednocześnie podkreślił, iż drużyna zdawała sobie sprawę ze znaczenia tego meczu dla kibiców.

- Wszystkiego po trochu. Kibice fajnie nas dopingowali. Wiemy, jaka była ranga tego spotkania. Wiemy, ile znaczą mecze z nimi. Niemcy to klasowy zespół. Chcieliśmy pokazać się z dobrej strony. Była wola walki i zaangażowanie - mówił.

Zieliński wierzy również, że wygrana nad Niemcami będzie stanowiła pozytywny impuls dla zespołu w najbliższym czasie.

- Oby tak było. Mamy bardzo silną reprezentację. Wygraliśmy mecz z klasowym rywalem. Wszystko wskazuje na to, że to pójdzie do góry. Mamy teraz ważny mecz z Mołdawią. Musimy wygrać, innej opcji nie ma - stwierdził.

Gracz Napoli podzielił się także swoimi spostrzeżeniami na temat reprezentacji Mołdawii - nadchodzących rywali reprezentacji Polski.

- Miałem okazję grać z Mołdawią. Było ciężko. Teraz też będzie to ciężki mecz i damy z siebie maksa, bo wiemy na jakim etapie sezonu jesteśmy. Nie ma innej opcji jak trzy punkty dla Polski - podkreślił.

mtu, Polsat Sport