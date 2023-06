Polski trener siatkarski poprowadzi japoński klub! Zrezygnował z pracy w PlusLidze

W sezonie 2022/23 drużynę LUK Lublin prowadził trener Dariusz Daszkiewicz. W marcu 2023 roku stanowisko przejął jego dotychczasowy asystent – Maciej Kołodziejczyk. W sezonie 2023/24 stery drużyny miał objąć Michał Mieszko Gogol, który zbudował już skład na nadchodzące rozgrywki. Jak się okazuje, szkoleniowiec ten otrzymał intratną propozycję z Japonii i najprawdopodobniej nie będzie pracował w Lublinie.





– Michał Mieszko Gogol dostał ofertę z Japonii i Japończycy prawdopodobnie wykupili już jego kontrakt. Bardzo się cieszę, że polski trener idzie na bardzo trudny, wymagający, ale też bogaty rynek japoński. Mówiliśmy o tym, że się rozwijamy pod tym względem i w sztabach pojawia się coraz więcej osób z Polski – asystentów, skautów, trenerów przygotowania fizycznego. Czas na pierwszych trenerów. To rewelacyjny news i kibicujemy Mieszkowi – powiedział na kanale "Prawda Siatki" Jakub Bednaruk.

– Drugi aspekt jest taki, że Mieszko zbudował w Lublinie zespół, który jest jego autorskim projektem. To on decydował o całym zestawieniu i teraz robi to, co kiedyś zrobił Ferdinando De Giorgi, który dostał po uszach, gdy opuścił Jastrzębski Węgiel. Więc z jednej strony się cieszę, a z drugiej zdaję sobie sprawę, że różnie to może zostać potraktowane – zaznaczył ekspert Polsatu Sport.

– Może Lublin na tym nie stracił. Kontrakt Mieszka nie był wielki, na pewno będzie duży w Japonii. Zespół stworzony przez Gogola będzie prawdopodobnie prowadził Włoch Massimo Botti, który w poprzednim sezonie prowadził Piacenzę. Przejął zespół w połowie sezonu i wywalczył brązowy medal. Zrobił dobry wynik, bo drużyna miała swoje problemy. Na jego miejsce został zatrudniony Andrea Anastasi – dodał Bednaruk.

Michał Mieszko Gogol był w przeszłości asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Vitala Heynena (2018–21). Pracował również jako pierwszy trener kilku polskich klubów, m.in. Espadon/Stocznia Szczecin (2016–18), Indykpol AZS Olsztyn (2016–18) i PGE Skra Bełchatów (2019–21). W grudniu 2021 roku został selekcjonerem reprezentacji Łotwy siatkarzy.

RM, Polsat Sport